Razer Buat Mic Bluetooth untuk Streamer Mobile

Jakarta: Perangkat streaming langsung Razer dirancang untuk proses siaran jauh dari meja. Razer mengumumkan Seiren Bluetooth, mikrofon Bluetooth pertama yang dapat disematkan di bagian kerah pakaian.Perangkat dengan desain clip-on mikrofon omnidirectional ini didukung teknologi penekanan noise berbasis AI, dirancang untuk membantu streamer mobile dan vlogger yang menginginkan kualitas suara lebih baik dari yang ditawarkan oleh ponsel, terutama pada situasi berisik.Mikrofon ini dilengkapi jack 3,5mm untuk memonitor suara via headphone, dan pengguna dapat melakukan kustomisasi melalui Razer Streaming App, untuk menyesuaikan level penekanan noise dan mengurangi latensi untuk stream game.Selain itu, pengguna juga dan menyesuaikan nada samping untuk monitoring via aplikasi ini. Baterai perangkat ini diklaim mampu bertahan hingga empat jam dengan kondisi AI aktif, dan enam jam tanpa AI.Razer Seiren Bluetooth dipasarkan seharga USD100 (Rp1,4 juta) dan kompatibel dengan seluruh ponsel serta aplikasi streaming umum seperti Streamlabs, Twitch dan YouTube. Perangkat ini diklaim dapat disandingkan dengan mikrofon karya Sabinetek SmartMike+.Sebagai informasi, SmartMike+ dipasarkan seharga USD140 (Rp2 juta) dan lebih ditujukan untuk pengguna yang lebih memilih perangkat dengan dukungan kabel. Sebelumnya, merek aksesori gaming Razer telah meluncurkan produk yang tidak biasa.Logo tiga kepala ular yang menampilkan kesan “galak” justru kini tampil dalam balutan warna merah jambu berhias wajah karakter animasi Hello Kitty and Friends. Razer telah merilis rangkaian produk gaming bertemakan Hello Kitty and Friends hasil kolaborasi dengan Sanrio.Di sini ada Hello Kitty, Kuromi, Keroppi, My Melody dan banyak lagi. Semuanya hadir di aksesori gaming terbaru Razer. Sementara itu, dalam gelaran CES 2022, Razer mengumumkan Project Sophia, konsep meja gaming pertama di dunia, serta Enki Pro HyperSense, sebuah kursi gaming dengan haptik yang tertanam di dalamnya.Fokus dari Project Sophia adalah fleksibilitas dari sebuah meja yang mudah dimodifikasi dan mendukung sampai 13 modul berbeda untuk personalisasi yang lebih akurat. Meja gaming ini mendukung sinkronisasi Razer Chroma RGB.