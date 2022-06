Insta360 Gandeng Leica pada kamera 360 6K

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Insta360 meluncurkan kamera One RS 1-inch 360 Edition, hasil kerjasamanya dengan Leica. Seperti usungan namanya, kamera ini hadir dengan modul lensa 360 lebih tebal, didukung sensor CMOS berukuran satu inci.Mengutip Engadget, lensa dan sensor tersebut mampu merekam gambar dengan resolusi lebih tinggi. Hal ini turut menjamin peningkatan kualitas gambar, terutama pada kondisi pencahayaan lebih redup.Kamera ini juga merupakan kamera 360 pertama di dunia yang dikembangkan bersama dengan Leica, setelah kolaborasi antara kedua perusahaan ini sebelumnya menghasilkan kamera bertajuk One R 1-inch Wide Angle Mod.Berbeda dari kit One RS reguler, baik dengan 4K Boost Lens baru maupun 360 Lens reguler, kit 1-inch 360 Edition ini hadir dengan perakitan vertikal untuk mengakomodasi ukuran modul lensa yang lebih besar.Tersusun dari atas ke bawah yaitu lensa, inti dengan layar sentuh, dan baterai vertikal. Inti One RS menjadi lokasi penyematan prosesor versi lebih baik untuk mendukung fitur FlowState Stabilization terintegrasi, diklaim lebih cepat dibandingkan dengan versi di aplikasi.selain itu, bagian inti kit ini juga menjadi rumah untuk fitur perekaman video untuk olahraga aksi. Soal daya tahan baterai, keseluruhan kit ini diklaim mampu didukung baterai hingga 62 menit untuk merekam video 6K@30fps.Bagian inti dan baterai dibenamkan ke dalam rangka bodi, dan terpasang ke lensa untuk menjamin kekokohan dari seluruh perangkat. Hal ini memungkinkan perangkat mendukung kemampuan tahan air IPX3.Namun pengguna masih akan memiliki akses ke dudukan baut standar berukuran 1/4-inci di bagian bawah baterai. Untuk membongkar rangkaian kit ini, yang perlu dilakukan untuk mengakses slot microSD, pengguna harus membuka penutup port USB terlebih dahulu.Kemudian pengguna perlu menekan dua klip di bawah lensa untuk melepaskannya. Hal ini diterapkan Inta360 untuk menjaga sasis pelindung lunak yang termasuk pada kotak kemasan penjualan tetap melindungi lensa saat proses pembongkaran dilakukan.Insta360 One RS 1-inch 360 Edition kini tersedia dan dipasarkan seharga USD800 (Rp11,8 juta), lebih tinggi dari Twin Edition yang hadir dengan 4K Boost Lens dan 360 Lens, seharga USD550 (Rp8,2 juta).Perwakilan Insta360 menjelaskan bahwa kit baru ini menargetkan pasar prosumer, seperti pengguna yang ingin menciptakan tur virtual untuk museum atau properti real estate. Dengan demikian, jika telah memiliki One RS, konsumen dapat membeli core sans kit 1-inch 360 Edition seharga USD650 (Rp9,6 juta).Hal ini juga berlaku untuk pengguna yang telah memiliki One R generasi lebih lama, karena Insta360 menghadirkan lensa ini dengan kompatibilitas justru untuk generasi sebelumnya.