Xiaomi Ajak Anak Muda Jadi Generasi Always Ready

Jakarta: Xiaomi baru saja meluncurkan brand campaign terbaru, sebuah seruan dan ajakan bagi anak muda Indonesia untuk berani bereksplorasi dan bersiap dalam menghadapi segala tantangan, sekaligus menjadi bagian dari Generasi #AlwaysReady.Saat ini, lebih dari 70% masyarakat Indonesia didominasi oleh populasi berusia produktif dan hampir 28% dari jumlah tersebut didominasi oleh anak muda yang tergolong sebagai Generasi Z. Generasi ini memiliki karakteristik yang unik, termasuk lifestyle, sudut pandang, value yang dimiliki, serta tantangan yang mereka hadapi.Xiaomi melihat potensi besar dari anak muda ini, mereka yang siap membawa perubahan membangun era baru. Xiaomi mengajak generasi ini untuk always ready beradaptasi dengan banyak inovasi, membuat tren-tren baru, serta ambil bagian dari perkembangan teknologi baru yang semakin seru. Mereka adalah pilar utama dalam mewujudkan generasi emas di Indonesia.“Generasi muda menjadi salah satu fokus Xiaomi dalam mengembangkan segala inovasi yang kami miliki. Terutama bagaimana inovasi dan teknologi kami bisa mendukung generasi ini menjadi versi terbaik diri mereka. Xiaomi ingin membangun semangat positif bagi generasi muda, para cikal bakal Generasi Emas Indonesia, untuk menjadi agen perubahan yang proaktif dan inovatif," ungkap Country Director Xiaomi Indonesia, Wentao Zhao."Mereka adalah Generasi #AlwaysReady, generasi muda yang berani eksplor, memiliki semangat yang tidak pernah kendor, dan memiliki kemampuan untuk mengubah peluang menjadi produktivitas melalui kreativitas.”Semangat #AlwaysReady mendukung generasi muda untuk selalu siap sebagai penggerak dunia, menghadapi perubahan, belajar, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan menciptakan mimpi-mimpi besar. Generasi inilah yang memegang peranan kunci dalam membangun networking, inovasi, dan arah bangsa menuju Indonesia Emas 2045.Untuk menginspirasi anak muda dan jadi bagian dari Generasi #AlwaysReady, Xiaomi mengemas pesan penuh makna dalam sebuah video yang menggambarkan transformasi semangat #AlwaysReady dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang. Semangat ini juga menjadi penanda untuk kehadiran-kehadiran produk inovatif Xiaomi yang akan hadir pada tahun ini dengan target utama adalah anak muda Indonesia."Pesan ini kami dedikasikan bagi seluruh anak muda Indonesia untuk menginspirasi mereka menjadi adalah generasi yang kuat, bersikap dan tutur yang benar. Karena kita anak muda dan kita always ready,” tambah Wentao.