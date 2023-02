Samsung TV Ajak Konsumen Nikmati Virtual Experience World

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia meresmikan Virtual Experience World. Ini adalah salah satu cara mereka dalam memudahkan konsumen untuk berkenalan lebih jauh dengan jajaran produk seperti Neo QLED 8K dan Neo QLED 4K, Lifestyle TV, dan Super Smart TV+.Mulai 14 Februari 2023, konsumen Indonesia dapat menikmati pengalaman virtual yang memperlihatkan kemampuan Samsung TV, diklaim bisa mengubah hunian menjadi lebih estetik, dan menampilkan konten-konten favorit sembari memainkan berbagai game interaktif.“Konsumen tentu ingin memastikan keunggulan produk sebelum membelinya, tidak terkecuali ketika mencari TV. Samsung menyajikan pengalaman produk virtual melalui permainan interaktif untuk memudahkan konsumen di Indonesia mendapat penjelasan dan demonstrasi fitur terperinci," kata Isnova Mutiarachmi, AV Sales Head, Samsung Electronics Indonesia."Mulai dari keunggulan audio visual pada Neo QLED 8K dan Neo QLED 4K, kemampuan kustomisasi bezel dan koleksi karya seni pada The Frame, maupun keunikan The Freestyle yang mendukung penggunanya menikmati konten di mana saja dan kapan saja, Virtual Experience World tidak hanya menyediakan pengalaman virtual yang menyenangkan, juga membantu konsumen untuk memilih Samsung TV yang paling cocok untuk keseharian mereka.”Virtual Experience World menampilkan jajaran Samsung TV yang dilengkapi video penjelasan fitur produk dan game interaktif agar pengunjung juga bisa berinteraksi dengan produk dan fitur Samsung TV.Sebagai contoh, ketika memilih area Neo QLED 8K, pengunjung bisa mengeksplorasi kemampuan TV ini melakukan upscaling kualitas gambar, apapun sumbernya, menjadi setara 8K, berkat hadirnya Neural Quantum Processor 8K.Dengan kemampuan ini, konsumen bisa menikmati video-video lama maupun dari koleksi pribadi, dalam resolusi yang setara 8K. Untuk mendukung kualitas visual ini, Neo QLED 8K hadir dengan desain infinity screen yang seamless tanpa tepi hitam dan bingkai yang ultra tipis.Pengunjung juga bisa merasakan sendiri kualitas audio tiga dimensi yang dihasilkan oleh Neo QLED 8K berkat fitur Object Tracking Sound Pro. Bagi penggemar gaming, mereka bisa merasakan bagaimana fitur Super UltraWide Game View di Neo QLED 8K TV mampu menampilkan bidang pandang yang lebih luas dan visibilitas yang lebih baik, sehingga gamer bisa melihat keberadaan lawan dengan lebih mudah. Agar makin interaktif, pengunjung Virtual Experience World bisa bermain game menebak berapa musuh yang bisa mereka lihat di layar.Virtual Experience World juga menghadirkan kesempatan menjelajahi keunggulan The Frame, Lifestyle TV yang dirancang untuk memperindah hunian penggunanya. Pengunjung bisa mengamati bagaimana fitur Art Mode di The Frame akan mengubah layar TV menjadi pigura seni yang menampilkan berbagai koleksi karya seni kelas dunia.Pengunjung juga bisa menyaksikan cara kerja Matte Display, fitur baru yang kini bisa dinikmati pada jajaran The Frame, yang mengurangi pantulan cahaya sehingga setiap karya seni yang ditampilkan di layar The Frame akan tampak semakin realistik.Pengunjung juga bisa mencoba sendiri fitur auto-rotating pada The Frame, yang memberikan pengalaman baru dalam menikmati karya seni maupun trend konten-konten vertikal saat ini.Virtual Experience World juga menyediakan tiga ruang virtual untuk The Freestyle, yaitu ruangan studio, kafe, dan glamping site, untuk menggambarkan betapa portable perangkat entertainment ini untuk digunakan di berbagai tempat dan berbagai skenario.Termasuk melihat bagaimana mudahnya mengoperasikan The Freestyle berkat adanya fitur-fitur seperti auto keystone, auto levelling, dan auto focus, sehingga konten ditampilkan tegak lurus dan fokus, serta mudah diproyeksikan mulai dari dinding hingga ke langit-langit tenda, berkat dudukan (cradle) yang bisa diputar 180 derajat.Selama periode 14 Februari - 31 Maret 2023, pengunjung yang mengikuti berbagai game interaktif di dunia virtual ini berkesempatan untuk memenangkan hadiah menarik berupa satu unit The Freestyle dan voucher jutaan rupiah setiap minggunya.