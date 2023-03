Blibli OMG resmikan Gerai Khusus Produk Apple

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Blibli Omnichannel Mobility Group (Blibli OMG) membuka gerai retail offline untuk produk Apple. Gerai tersebut sudah bersertifikasi Apple Authorised Reseller. Jadi, bagi para konsumen yang ingin membeli produk Apple bisa mengunjungi gerai tersebut di Kuningan City Mall, Jakarta.Sebagai simbol peresmian gerai tersebut adalah pemotongan pita yang dilakukan oleh Kusumo Martanto, CEO dan CO-Founder Blibli. Selain itu, Wisnu Iskandar, CEO Blibli OMG turut menghadiri acara tersebut. Peresmian ini juga meresmikan tiga gerai lainnya yang sudah beroperasi di Transpark Mall Bintaro, Uptown Mall BSB City Semarang dan Mall Lippo Cikarang.Melalui ekosistem e-commerce dari Blibli, pelanggan juga bisa menikmati pengalaman baru dalam mendapatkan produk Apple di Hello. Solusi layanan yang diberikan oleh Omnichannel sudah tergolong komprehensif seperti, fitur Click and Collect dan tukar tambah, sehingga para pelanggan bisa lebih mudah untuk membeli produk Apple sesuai keinginan mereka.Wisnu Iskandar mengatakan bahwa hello akan selalu memperkuat komitmen dari Blibli yang akan selalu menghadirkan ekosistem omnichannel yang sudah terintegrasi. Selain itu, ia juga mengatakan untuk bisa meningkatkan pengalaman pelanggan agar mendapatkan produk secara langsung ke gerai fisik.“Sebagai bagian dari Blibli, hello memperkuat komitmen Blibli untuk menghadirkan ekosistem omnichannel yang terintegrasi dan seamless. Selain bisa mendapatkan produk secara langsung dengan datang ke gerai fisik, pelanggan juga dapat dengan mudah berbelanja lewat situs resmi hello yang juga kami luncurkan pada hari ini.” ucap Wisnu.Hello sendiri sudah berkomitmen untuk bisa menyediakan layanan penjualan hingga after sales yang andal sesuai dengan standard yang dianut oleh Apple. Selain itu, layanan customer care yang siap sedia 24/7 dan menyediakan suku cadang dan aksesori yang original. Hello siap memberikan pengalaman belanja yang dinilai menjadi pelayanan terbaik dan mengedepankan service, assurance, dan quality.Peresmian hello juga menjadi hari yang bertepatan dengan hari ulang tahun Apple pada 1 April, sehingga hello menyediakan program spesial Apple Brand Day. Program tersebut mulai 1 hingga 4 April yang menawarkan berbagai penawaran menarik yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan.Apple Brand Days sendiri mengajak para pelanggan untuk bisa mendapatkan produk apple dengan potongan harga sebesar Rp1.000.000 untuk setiap pembelian produk Apple Watch Ultra, iPad Pro M2 11” dan 13” MacBook Air M2. Selain itu, mereka juga menawarkan potongan harga spesial senilai Rp5.000.000 untuk setiap pembelian AirPods Pro Gen 2.