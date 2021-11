Synology Rilis NAS Tower Storage 12-Bay Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Synology merilis produk network attached storage atau NAS terbaru yang hadir dalam kategori form factor tower storage yang memiliki 12-bay drive. Produk ini hadir dalam dua model yaitu Synology DS3622xs Plus dan DS2422 Plus serta unit ekspansi seri DX1222.“DS3622xs Plus dan DS2422 Plus menyediakan solusi untuk bisnis dan bidang kreatif yang membutuhkan penyimpanan yang aman serta cepat dalam jumlah besar, tanpa menggunakan server rackmount dan biaya lebih,” tutur Product Manager Synology Inc, Peggy Weng.Synology DS2422 Plus dapat diperluas hingga 24-bay sehingga cocok untuk storage data berukuran besar di lingkungan multi-user. Di sini digunakan prosesor generasi terbaru dengan kecepatan baca/tulis sekuensial mencapai 2.200/1.300 MBps.Synology DS3622xs Plus menawarkan dukungan untuk aplikasi dengan beban kerja berat termasuk server pengawasan (surveillance) atau pencadangan (backup), atau penyimpanan untuk mesin virtual serta editing video langsung.Perangkat ini menyediakan kinerja lebih dari 260.000 4K IOPS baca random dan kecepatan baca/tulis sekuensial 4.700/2.400 MBps. Makanya Synology DS3622xs Plus ditawarkan untuk kebutuhan bisnis multi-user yang intensif.“Kinerja penyimpanan DS3622xs+ mengesankan sehingga sangat cocok untuk bisnis yang membutuhkan penyimpanan yang berat untuk beban kerja I/O dan multi-pengguna yang intensif,” tutur Product Manager Synology Inc, Michael Wang.Fitur perlindungan data dan manajemen penyimpanan intuitif bawaan membantu pengguna memulai pengelolaan data dengan andal,” sambungnya. Semua model terbaru hadir dengan sistem operasi DiskStation Manager (DSM) 7.0 yang menyediakan fitur serta antarmuka lebih baik.Synology DS3622xs Plus dan DS2422 Plus mendukung drive level-enterprise Synology, di sini HDD SATA HAT5300 3,5 inci dan SSD SATA SAT5200 2,5 inci dipastikan memiliki kinerja terbaik dan terintegrasi dengan optimal pada NAS Synology.