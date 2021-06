TikTok dan Roblox Jadi Pencarian Terpopuler untuk Anak-Anak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Studi Kaspersky Safe Kids terbaru mengungkapkan apa yang diminati anak-anak selama tahun 2020-2021.Selama setahun terakhir, minat mereka tertuju dalam kategori perangkat lunak, audio dan video dan e-commerce, sementara 'media komunikasi internet' ' dan 'permainan komputer' sedikit menurun.TikTok, YouTube, dan WhatsApp berada di urutan teratas aplikasi paling populer di antara mereka. Pada saat yang sama, TikTok bahkan menyalip Instagram dengan tingkat popularitas hampir dua kali lipat.Kaspersky menganalisis data anonim, seperti riwayat pencarian, aplikasi Android paling populer, dan kategori situs web yang diperoleh secara sukarela oleh para pengguna Kaspersky Safe Kids, untuk mengeksplorasi bagaimana lanskap minat dan kebutuhan anak-anak di seluruh dunia di tengah kondisi pandemi.Kategori situs web yang paling populer di kalangan anak-anak adalah 'perangkat lunak, audio, video' (44,38 persen), 'media komunikasi internet' (22,08 persen) dan 'permainan komputer' (13,67 persen).Di antara aplikasi paling populer, YouTube memimpin dengan selisih yang lebar. Layanan ini tetap menjadi layanan streaming video paling populer di kalangan anak-anak di seluruh dunia. Di tempat kedua adalah messenger WhatsApp, dan ketiga adalah jejaring sosial populer TikTok. 10 teratas juga mencakup empat game: Brawl Stars, Roblox, Among US, dan Minecraft.Anak-anak sangat aktif mendengarkan dan menonton video musik di YouTube, pangsanya mencapai 17,35 persen dalam pencariannya untuk genre dan video musik. Sejumlah video 'tren' juga terlihat dalam statistik 'pop it and simple dimple' dan 'ASMR' menyumbang 4,43 persen dari kueri.Tahun ini, permintaan terkait video game maker Gacha Life juga termasuk dalam daftar teratas minat anak-anak dari seluruh dunia dengan pangsa 4 persen.Dalam hal selera musik, bersama salah satu penggerak industri hiburan seperti band K-Pop BTS dan Blackpink, penyanyi Ariana Grande, Billie Eilish dan Travis Scott, genre musik lain, seperti phonk juga menjadi populer.Ada juga tren video 'kreatif', semakin banyak permintaan untuk beats, sampel, dan pelajaran tentang kreasi musik di berbagai program mulai muncul di daftar teratas. Pada saat yang sama, TikTok tetap menjadi trendsetter musik utama untuk anak-anak.Kartun menyumbang setengah (50,21 persen) dari semua penelusuran video oleh anak-anak di seluruh dunia. Di antara yang paling populer adalah Lady Bug dan Super Cat, Gravity Falls dan Peppa Pig.Di tempat kedua adalah sejumlah acara TV, pencarian paling sering dalam bahasa Inggris adalah The Voice Kids. Dalam film dan serial TV, trailer paling populer adalah Godzilla vs Kong, Justice League terbaru Zach Snyder dan mini-seri Disney+ WandaVision.Netflix juga terus menarik perhatian lebih banyak anak dengan permintaan yang paling sering melalui platform adalah untuk Cobra Kai dan Stranger Things yang sekarang menjadi ikon.TikTok tetap menjadi pemimpin yang tak terkalahkan di antara anak-anak, tetapi pada saat yang sama, persepsi tentang jejaring sosial mulai berubah. Sekarang bukan lagi hanya jejaring sosial untuk klip dan sinkronisasi bibir, karena lebih banyak konten pendidikan dan kreatif mulai muncul di platform.Selain itu, untuk membuat video TikTok, satu orang harus melakukan pekerjaan operator, aktor, sutradara, dan seluruh kru film. Semua ini mengembangkan keterampilan yang tidak hanya berguna bagi anak-anak di masa depan, tetapi dapat mengarahkan mereka untuk memilihnya sebagai profesi.Untuk video game, di antara yang paling populer di kalangan anak-anak termasuk Minecraft (22,84 persen), Fortnite (6,73 persen), Among Us (3,80 persen), Brawl Stars (6,34 persen), dan game Roblox yang sangat disukai (3,82 persen).Pada saat yang sama, game yang paling sering dimainkan dan berada di peringkat 10 besar untuk hampir semua negara adalah Roblox.Dari semua wilayah, anak-anak dari Kazakhstan yang menjadi pemimpin dalam mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan permainan komputer (26,01 persen). Di tempat kedua adalah anak-anak dari Inggris (19,40 persen).Tapi kami melihat gambaran yang sangat berbeda di India, di mana anak-anak hampir tidak pernah mengunjungi situs yang berkaitan dengan video game dari PC (hanya 5,08 persen).Untuk Indonesia, aplikasi yang paling populer di kalangan anak-anak di antaranya adalah Youtube (32,99 persen), disusul WhatsApp (21,47 persen) dan TikTok (10,18 persen). Fakta menarik juga bahwa aplikasi Tiktok kini mulai dilirik untuk digunakan sebagai platform metode pembelajaran kreatif di Indonesia.Dari segi ketertarikan terhadap game, Roblox menempati urutan paling populer di kalangan anak-anak Indonesia dengan persentase 8,27% disusul Free Fire (5,75 persen) dan Mobile Legends: Bang Bang (2,91 persen).“Kami melihat bagaimana TikTok menjadi salah satu trendsetter utama di kalangan anak-anak dalam waktu singkat dan terus menarik perhatian mereka. Pada saat yang sama, YouTube tidak kehilangan pijakan dan tetap menjadi pemimpin dalam popularitas di kalangan anak-anak."Dengan mengetahui jenis musik apa yang didengarkan seorang anak, siapa blogger favoritnya atau permainan apa yang dimainkannya, orang tua dapat memperkuat hubungan kepercayaannya dengan anak,” komentar Anna Larkina, pakar analisis konten web di Kaspersky.(MMI)