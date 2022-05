Kompetisi Metavolution untuk kreator Spark AR di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Bertujuan untuk lebih membangun dan menumbuhkan komunitas dan ekosistem kreator Spark AR di Indonesia, Meta, berkolaborasi dengan Hacktiv8, menggelar program Metavolution with Spark AR.Metavolution with Spark AR merupakan program kompetisi dan pelatihan untuk kreator SparkAR di Indonesia. Tidak hanya pelatihan, program ini juga memberikan kesempatan bagi kreator untuk memamerkan karya mereka kepada calon klien sehingga membuka peluang kerjasama.“Metavolution with Spark AR akan menjadi sebuah program bagi para kreator Spark AR untuk mengembangkan kemampuan mereka dengan keahlian-keahlian baru, tips dan trik membuat effect yang menarik, serta bagaimana mereka dapat belajar menawarkannya kepada komunitas bisnis,” ujar Pieter Lydian, Country Director Meta di Indonesia.Berkolaborasi dengan Hacktiv8, platform pengembangan developer dan programmer di Indonesia, Meta akan mengumpulkan lebih dari 200 pengembang dari seluruh Indonesia untuk diuji secara teori.Pengembang juga akan diminta untuk menyerahkan portofolio atau contoh hasil karya AR effect yang pernah mereka buat. Selama bootcamp, peserta akan belajar berbagai hal seperti seluk-beluk AR effect tingkat lanjut, pengembangan diri dan personal branding, hingga bisnis dan pemasaran.Kurikulum ini dinilai Meta dapat memberikan keahlian bagi kreator untuk mengembangkan kemampuan teknis dan mengambil kesempatan ekonomi dari hasil karya mereka. Di akhir program, 50 kreator terpilih akan masuk ke tahap pitch fest, berkesempatan untuk ambil bagian dalam program bertema Metaverse dan Kreator yang akan digelar oleh Meta di Indonesia pada pertengahan tahun 2022.Pada program Metaverse dan Kreator tersebut, kreator Spark AR akan mendapatkan tugas membuat AR effect sesuai dengan tema yang diberikan. AR effect tersebut kemudian akan dinilai oleh tim juri, dan dan pemenang dari kompetisi akan mendapatkan total hadiah uang tunai senilai Rp 120juta.Melalui program Metavolution with Spark AR, Meta memprediksi akan lahir sekitar 400 karya AR effect baru yang dapat dimainkan dan digunakan oleh banyak orang di atas platform Instagram dan Facebook.Pendaftaran Metavolution with Spark AR sudah dibuka dan akan ditutup pada 22 Juni mendatang. Sedangkan program bootcamp akan digelar sepanjang bulan Juni hingga Juli, dilanjutkan pitch fest di bulan yang sama. Informasi pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh via situs ini