Raven Ridge Muncul, AMD dan MSI Berduet di Indonesia

Kehadiran prosesor AMD Raven Ridge di tengah meroketnya harga kartu grafis menjadi alternatif untuk para PC builder dan gamer untuk menciptakan PC gaming tanpa harus merogoh isi dompet lebih dalam.Tentunya untuk merakit PC gaming berbekal prosesor duo AMD Raven Ridge, Ryzen 3 2200G dan Ryzen 5 2400G , juga dibutuhkan motherboard yang komptaibel mengingat prosesor tersebut terbilang masih baru dirilis, tepatnya di awal bulan kemarin.MSI dan AMD di Indonesia merilis lini motherboard mereka yang sudah mendukung duo AMD Raven Ridge kemarin, 22 Maret 2018, di Jakarta. MSI merilis lebih dari satu motherboard terbaru yang mendukung AMD Raven Ridge.Di antaranya adalah A320M Bazooka, A320M Gaming Pro, B350M Pro VH-Plus, B350M Mortar Artic, B350 Tomahawk Plus, dan B350 Gaming Pro Carbon. Seluruh motherboard ini menggunakan soket AM4 dan berbasis chipset AMD 300 Series sehingga kompatibel dengan duo AMD Raven Ridge.Seperti yang diketahui bahwa AMD Riven Ridge hadir sebagai prosesor dengan integrated graphic cards berbasis Radeon Vega yang kemampuannya jauh lebih baik dari prosesor Intel yang juga mengusung integrated graphic cards. Pada demonya, prosesor ini mampu memainkan game PUBG dengan lancar.Selain itu pihak MSI juga memperkenalkan fitur di motherboard yang dirilis, yakni Memory Try It yang dipadukan dengan prosesor AMD Raven Ridge. Fitur ini membantu pengguna melakukan konfigurasi kecepatan di atas standar atupun XMP tanpa harus memahami cara tweaking RAM.Pengguna hanya cukup masuk ke fitur Memory Try It yang ada di BIOS motherboard dan memilih preset yang tersedia. Setiap preset akan memiliki parameter yang sudah diatus secara otomatis. Tentu saja kecepatan yang lebih tinggi akan berkontribusi terhdadap kemampuan performa Radeon Vega di prosesor AMD Raven Ridge.Pihak AMD dan MSI menyatakan bahwa motherboard yang mereka perkenalkan kini sudah bisa dijumpai oleh para gamer maupun PC builder, MSI menyebutkan bahwa Alfa Artha Andhaya masih menjadi distributor utama mereka untuk jajaran motherboard AMD.(MMI)