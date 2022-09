Seluruh Model iPhone 14 Punya RAM 6GB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Selama dua tahun terakhir, salah satu cara Apple membedakan iPhone model Pro dengan non-Pro adalah melalui kapasitas RAM. iPhone 12 dan iPhone 12 berbekal RAM 4GB, sedangkan 12 Pro dan 12 Pro Max berbekal RAM 6GB.Skenario yang sama juga diterapkan Apple pada iPhone 13 mini dan iPhone 13, yang berbekal RAM 4GB, sedangkan iPhone 13 dan 13 Pro Max berbekal kapasitas RAM 6GB. Mengutip GSM Arena, kini, Xcode 14 beta mengonfirmasi bahwa seluruh model iPhone 14 akan didukung RAM 6GB.Hal ini menandai kali pertama sejak iPhone 11 series bahwa seluruh model mendapatkan kapasitas RAM yang sama. Rumor yang beredar sebelumnya mengindikasikan iPhone 14 Pro series akan didukung RAM LPDDR5 lebih cepat, sedangkan model versi reguler dari iPhone 14 akan didukung RAM LPDDR4X.Sayangnya hingga saat ini, belum tersedia konfirmasi terkait dengan informasi pada laporan terbaru Xcode ini. Apple secara resmi memperkenalkan empat model iPhone 14 Series yang terdiri dari iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max pada ajang bertajuk Far Out yang dihelat pada 7 September lalu.Sesuai rumor, di generasi terbaru tidak ada versi iPhone 14 Mini. iPhone 14 dan iPhone 14 Plus tersedia pilihan warna Midnight, Starlight, Blue, Purple, dan Product Red. Sama seperti rumor yang beredar, iPhone 14 dan iPhone 14 Plus memakai chipset Apple A15 Bionic.Di Amerika Serikat, harga iPhone 14 di USD799 atau kisaran Rp11,9 juta sementara iPhone 14 Plus harganya USD899 atau senilai Rp13,4 juta. Sementara itu, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Plus tidak lagi memakai poni atau notch seperti seri iPhone 13 maupun iPhone 14 dan iPhone 14 Plus.Poni di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max berganti menjadi sebuah lubang di dekat tepi atas layar yang desainnya memanjang. Fitur ini diberi nama Dynamic Island. Sekilas memang mirip dengan desain punch hole pada smartphone Android.Tidak hanya menjadi lubang tempat kamera depan, Dynamic Island berfungsi sebagai layar kecil karena bisa menampilkan sejumlah informasi singkat untuk beragam notifikasi saat layar utama terkunci. Ini yang membuatnya unik.iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max memiliki tiga kamera belakang dengan kamera depan kemampuan 12MP. Warna yang tersedia adalah Space Black, Silver, Gold, dan Deep Purple. Harga iPhone 14 Pro akan dijual mulai dari USD999 atau kisaran Rp14 juta, sementara harga iPhone 14 Pro Max dibanderol dari USD1.000 atau Rp16,4 juta.