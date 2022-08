Helios Gandeng Tencent Cloud Tambah Adopsi Cloud di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Helios Informatika Nusantara (Helios), penyedia solusi infrastruktur, cloud dan digital sekaligus anak perusahaan CTI Group mengumumkan kemitraan strategisnya dengan Tencent Cloud.Kerja sama ini untuk menyediakan penawaran cloud yang stabil dan aman untuk berbagai industri dan membantu bisnis dalam mengatasi tantangan perjalanan cloud di Indonesia.Kerja sama ini merupakan salah satu langkah Helios mengoptimalkan perjalanan digital Indonesia, melihat peningkatan adopsi cloud yang signifikan baik di bisnis skala enterprise maupun UMKM, yang semakin dipercepat akibat pandemi Covid-19.Meski penggunaan teknologi cloud sudah semakin lazim, perusahaan-perusahaan Tanah Air masih menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan transformasi digital.Dalam survei PwC bertajuk “The Impact of Cloud Computing on the Indonesian Economy” pada 2021 lalu, beberapa tantangan yang dihadapi bisnis skala enterprise di Indonesia adalah keterbatasan keahlian SDM (70 persen), biaya implementasi (60 persen), kebutuhan dan regulasi terkait data center lokal (50 persen) serta kebutuhan untuk cloud yang aman, mudah dikelola dan andal (reliability) (40 persen).Sedangkan tantangan yang dialami bisnis UMKM cenderung mengarah pada kebutuhan cloud yang mudah digunakan (usability), biaya yang efisien, konektivitas, dan dukungan (support)."Kami berharap pengumuman kemitraan hari ini hanyalah awal dari lebih banyak kolaborasi, karena kedepannya Helios dan Tencent Cloud akan terus bekerja sama untuk membantu perusahaan beradaptasi dengan tren digitalisasi dan teknologi cloud yang terus berkembang,” ujar Royani Lo, Presiden Direktur Helios.“Melalui kolaborasi kami dengan Helios, kami berharap dapat lebih mempercepat perjalanan transformasi digital di berbagai industri,” ujar Kenneth Siow, Regional Director for Southeast Asia and General Manager of Singapore, Malaysia, and Indonesia, Tencent Cloud International.Melalui Helios, Tencent Cloud menawarkan solusi cloud end-to-end untuk mendukung perkembangan digital di Indonesia, khususnya di sektor retail, media, dan perbankan. Di Indonesia, sektor perbankan telah bergeser ke layanan digital dan membutuhkan solusi untuk mengelola data nasabah yang masif.Tencent Cloud mengklaim memberikan solusi seperti TDSQL yang dapat membantu pelaku industri perbankan seperti Bank Neo Commerce, memproses jutaan transaksi dengan cepat dan aman.Tencent Cloud juga memiliki dua internet data center di Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi yang membuktikan standar keselamatan dan keamanan tingkat tinggi, seperti Uptime Institute Tier III - Design & Facility, PCI DSS, ISO 27001, ISO 14001 dan SNI.Selain itu, Tencent Cloud juga menyediakan solusi “China Connect” untuk membantu perusahaan Indonesia yang ingin memperluas bisnis mereka ke Tiongkok dengan panduan dan dukungan untuk menjalankan dan menjalankan operasi mereka di Tiongkok.Ini termasuk pendaftaran bisnis, solusi keamanan dan analisis data, aplikasi Infrastructure-as-a-Service (IaaS) dan Software-as-a-Service (SaaS), aplikasi enterprise-level, serta paket solusi Go-To-Market.