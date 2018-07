Nokia 5.1 Plus Meluncur 11 Juli?

: Bocoran foto poster promosi terbaru Nokia 5.1 Plus, atau Nokia X5, muncul di internet menampilkan tanggal peluncuran ponsel tersebut. Menurut unggahan Baidu, perangkat ini diperkirakan akan diumumkan pada 11 Juli mendatang di Tiongkok.Nokia 5.1 Plus juga dikabarkan akan dipasarkan dengan harga dari CNY799 atau sekitar USD120 untuk versi dengan ruang penyimpanan internal 32GB, dan CNY999 atau sekitar USD150 (Rp2,1 juta) untuk versi dengan ruang penyimpanan internal 64GB.Namun, umumnya HMD Global menghadirkan perangkatnya dengan perangkat berharga lebih terjangkau di Tiongkok. Sehingga pada saat ponsel tersebut tersedia di pasar, harga penawaran perangkat ini diperkirakan akan mengalami peningkatan.Selain itu, poster ini turut mengonfirmasi bahwa Nokia X5 ini juga mengusung desain layar berponi yang muncul pada bocoran gambar, dan pada foto yang muncul di situs TENAA sebelumnya.Menurut TENAA, ponsel cerdas terbaru Nokia ini akan didukung oleh chipset Snapdragon seri 600 atau Helio P60.Selain itu, perangkat ini juga didukung oleh RAM 3GB, 4GB, atau 6GB, serta ruang penyimpanan internal berkapasitas 32GB atau 64GB. Layar yang diusung Nokia X5 hadir dengan ukuran 5,86 inci dan resolusi 720x1520 piksel.Untuk kamera, perangkat ini disebut akan berbekal kamera belakang 13MP + 5MP dan kamera depan dengan sensor beresolusi 8MP yang tersemat di bagian poni di layar. Sementara itu, HMD Global dikabarkan akan menyematkan baterai berkapasitas 3.000 mAh pada Nokia X5.Sementara itu menurut unggahan, HMD Global mempersiapkan dua perangkat baru lainnya, salah satunya didukung Qualcomm Snapdragon 710 sedangkan perangkat lainnya akan didukung Qualcomm Snapdragon 845.Informasi yang beredar menyebut bahwa ponsel berkodenama SD710 akan menjadi penerus Nokia 7 Plus, dan akan diluncurkan pada musim panas atau musim dingin mendatang. Laporan terbaru mengklarifikasi bahwa Nokia 7 Plus akan meluncur pada akhir September, diperkirakan pada ajang IFA 2018 mendatang.Untuk ponsel unggulannya, HMD Global diperkirakan akan membekali teknologi pemindai sidik jari pada layar, dan diklaim akan berbekal kamera terbaik, serta didukung Snapdragon 845.Ponsel unggulan ini dikabarkan akan diluncurkan pada akhir kuartal tiga, sekitar bulan Agustus mendatang. Namun, seluruh informasi ini belum dikonfirmasikan secara langsung oleh HMD Global.(MMI)