Acer Predator Helios Terbaru Pasang GeForce RTX 4090

Jakarta: Acer memperkenalkan laptop gaming terbaru yakni Predator Helios 18 dan Predator Helios 16 pada ajang Consumer Electronic Show (CES) 2024 yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat bulan lalu.Selain itu Acer juga memperkenalkan Predator Helios Neo 18 dan Predator Helios Neo 16, dan semuanya telah dilengkapi dengan prosesor Intel Core generasi ke-14 terbaru dan GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX Seri 40 dengan teknologi DLSS 3.5 dan NVIDIA Advanced Optimus.GPU Laptop NVIDIA RTX juga dilengkapi dengan Tensor Cores kecerdasan buatan (AI) khusus yang memungkinkan kinerja AI dan percepatan dalam aplikasi kreatif, produktivitas efisien, gaming cepat, dan berbagai keunggulan lainnya.Semua laptop predator terbaru juga telah dilengkapi fitur copilot Microsoft di Windows 11, dan tombol copilot khusus untuk akses cepat ke fitur task-assistance berbasis kecerdasan buatan (AI). Laptop predator gaming terbaru, juga telah dilengkapi dengan langganan 1 bulan Xbox Game Pass Ultimate, memberikan gamer akses ke ratusan game PC.Predator Helios 18 dan Predator Helios 16 sudah dilengkapi dengan pilihan panel Mini LED, sakelar mekanis MagKey 3.0 yang dapat diganti untuk jarak yang lebih pendek pada tombol keyboard, response time yang lebih cepat, serta koneksi jaringan cepat didukung kompatibilitas Wi-Fi 7.Selain telah dilengkapi spesifikasi dan fitur gaming, pelanggan juga diajak untuk mendeskripsikan pesan tersembunyi pada cover penutup laptop yang didesain ramping. Semua laptop predator gaming telah menggunakan teknologi kipas AeroBlade 3D generasi ke-5 untuk menjaga laptop tetap dingin saat digunakan.Ia dilengkapi juga dengan AI Acer PurifiedVoice 2.0 teknologi pengurangan kebisingan guna menghilangkan suara latar yang tidak diinginkan. Terdapat juga speaker DTS:X Ultra untuk pengalaman audio yang imersif saat bermain, berkomunikasi, atau melakukan streaming.James Lin, General Manager Notebook Acer mengatakan, Predator Helios terbaru menawarkan kombinasi kinerja terbaik, kemampuan termal canggih, serta tampilan display yang brillian. Sementara itu Roger Chandler, VP and GM Enthusiast PC and Workstation Intel, mengatakan, Predator Helios terbaru merupakan laptop yang benar-benar menampilkan kinerja dari prosesor Intel Core generasi ke-14 seri HX.Dengan arsitektur hybrid dari prosesor Intel Core i9 14900HX, Predator Helios 18 (PH18-72) dan Predator Helios 16 (PH16-72) memungkinkan pengguna bermain dengan kebutuhan perangkat lunak paling berat. Sudah dilengkapi sensor AI, dan ditenagai GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 4090 (MGP hingga 175W).Kedua laptop predator ini dirancang dengan arsitektur NVDIA ADA Lovelace, yang berfungsi memberikan kinerja grafis yang ditingkatkan oleh AI didukung kemampuan ray-tracing penuh dengan teknologi DLSS 3.5. Solusi termal dari Acer menjaga perangkat maupun komponen internal untuk berfungsi maksimal yang didukung oleh kipas AeroBlade ganda generasi ke-5 dan dikombinasikan grease termal logam cair pada CPU dan mekanisme heat-pipe vector.Laptop dengan pilihan ukuran 16 dan 18 inchi ini dilengkapi dengan opsi panel WQXGA atau MINI LED yang beroperasi pada kecepatan 250Hz, dan mendukung kecerahan layar hingga 1000 nits, serta 100% DCI-P3 color gamut untuk peningkatan pengalaman visual. Dengan kecerahan warna yang ditampilkan, laptop bisa menampilkan efek pencahayaan RGB dinamis pada logo predator, indikasi pencahayaan infinity mirror pada bagian belakang, serta keyboard LED yang dapat disesuaikan.Efek pencahayaan dan warna pada logo di bagian cover laptop dan RGB bisa disesuaikan dengan menggunakan aplikasi all-in-one PredatorSense, yang juga berfungsi sebagai pusat kontrol dan pemantau untuk mode kinerja maupun pengaturan kipas laptop.Predator Helios 16 dan Predator Helios 18 telah dilengkapi fitur teknologi sensor terbaru, yakni MagKey 3.0 yang dipasang pada tombol kunci WASD pada laptop, dan pada setiap pembelian disertakan 2 set tombol pengganti. Fitur MagClick yang telah dipatenkan merupakan sakelar mekanis yang bisa diganti dan memberikan respon lebih cepat saat tombol ditekan. Sementara itu MagSpeed merupakan gabungan yang estetik antara speedometer dengan pencahayaan LED.Untuk kebutuhan komunikasi bermain dan streaming, kedua laptop ini sudah dilengkapi triple microphone Acer PurifiedVoice 2.0 serta teknologi pengurangan kebisingan berbasis AI, untuk menyaring suara latar yang tidak diinginkan. Sementara itu untuk output video dan gambar yang lebih jelas, Acer membenamkan solusi webcan Acer PurifiedView dengan dukungan AI.Untuk hasil audio berkualitas tinggi dan bebas distorsi, pengguna bisa menikmati suara yang imersif melalui headphone maupun speaker internal yang telah dilengkapi dengan DTS:X Ultra. Jaringan koneksi laptop didukung Wi-Fi 7, dan setiap laptop dilengkapi dengan dua port USB Thunderbolt 4 tipe C, serta pembaca kartu MicroSD.Dikenal dengan tampilan visual yang unik, laptop Helios Neo kembali hadir dengan desain mencolok dan detail khas ukiran laser kode terenkripsi pada cover laptop, yang mengajak gamer untuk memasuki dunia predator.Untuk peningkatan tambahan, laptop dapat dikonfigurasi dengan memori hingga 32 GB DDR5 5600 MHz dan penyimpanan SSD PCIe Gen 4 hingga 2TB dalam konfigurasi RAID 0. Kombinasi teknologi kipas AeroBlade 3D Generasi ke-5, termal logam cair metal pada CPU, dan heat-pipe vector untuk transfer panas yang efisien memastikan output maksimum laptop dipertahankan sepanjang penggunaan.