Telkomsel dan Singtel Gandeng Google Hadirkan Layanan RCS dan RBM, Apa Itu?

Jakarta: Telkomsel dan Singtel mengumumkan kerja sama menghadirkan layanan Rich Communication Services (RCS) dan Rich Business Messaging (RBM) yang mirip dengan SMS tapi menampilkan opsi layanan seperti chat ke official account di media sosial atau messenger.Telkomsel menyebutkan bahwa layanan ini dihadirkan untuk mendukung transformasi digital bisnis dalam berkomunikasi dengan pelanggan lewat solusi pesan singkat kaya fitur.“Kolaborasi dengan Google untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui kehadiran layanan RCS dengan RBM merupakan langkah yang sejalan dengan semangat #PastiAdaSolusi dan menjadi wujud komitmen kami untuk menyediakan solusi khusus melalui teknologi terkini kepada para pelanggan bisnis di Indonesia,” tutur Wong Soon Nam selaku Direktur Planning & Transformation Telkomsel.“Kolaborasi ini pun mencerminkan visi Telkomsel untuk terus memimpin inovasi transformasi digital di industri telekomunikasi Indonesia dan menciptakan nilai tambah yang berdampak positif secara inklusif dan berkelanjutan bagi ratusan juta pelanggan kami,” jelasnya.Layanan RBM akan tersedia untuk pelanggan Telkomsel di Indonesia dan bagi pelanggan pemegang saham Telkomsel, Singtel, di Singapura, dengan mempertimbangkan ketersediaan perangkat yang sudah mendukung teknologi ini.“Dengan platform ini, kami membuka peluang bagi bisnis dari berbagai ukuran dan sektor untuk menjangkau sejumlah besar pelanggan Android yang terus berkembang, menawarkan solusi dan layanan mereka, serta melayani mereka dengan lebih baik,” ungkap Terence Lai Tuck Leong, Vice President of Digitalisation, Products, and Partnerships of Singtel Singapore.Jason Choy, Director, Android & Business Communication Product Partnerships, International dari Google menurut bahwa pihaknya bangga dapat menghadirkan layanan RCS kepada pengguna di Indonesia didukung pengalaman Telkomsel yang sudah lebih dari 28 tahun.“Kami yakin bahwa Telkomsel memiliki kredibilitas untuk menyediakan solusi telekomunikasi yang andal kepada para pelaku bisnis, termasuk dukungan untuk RCS. Kami berharap layanan ini dapat mendukung transformasi digital di berbagai jenis bisnis serta membuka peluang baru bagi inovasi bisnis di masa depan,” tuturnya.Sejak 2016, Telkomsel telah menyatakan dukungannya terhadap Global System for Mobile Communications Association (GSMA) dalam mendorong adopsi RCS, di mana Profil Universal (UP) RCS dari GSMA dapat menyediakan layanan pesan terbuka, konsisten, dan global di seluruh jaringan dan perangkat.