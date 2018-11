Corsair Dipercaya Xbox Tambah Pengalaman Bermain

Corsair memperluas kehadirannya di industri gaming. Merek asal California, Amerika Serikat ini dipercaya Xbox untuk memperluas pilihan pengguna konsol Xbox One mendapatkan pengalaman bermain.Pihak Corsair menyatakan bahwa kini seluruh periferal buatannya sudah kompatibel dengan konsol Microsoft Xbox One, baik periferal dengan kabel maupun nirkabel yang terdiri dari headphone, mouse gaming, keyboard gaming dan aksesoris lainnya.Ada beberap titel game Xbox yang sudah mendukung penggunaan periferal Corsair ke Xbox One di antaranya Fortnite, Warframe, Minecraft dan lain-lain.Bagi pihak Corsair kerja sama ini juga menjadi solusi bagi developer game Xbox untuk menyediakan pengalamain berbeda ketimbang menggunakan controller.Microsoft menjanjikan tetap menyediakan pengalaman bermain yang menyenangkan dan adil apapun jenis controller yang digunakan. Kini pemain Xbox juga bisa merasakan kontrol presisi dari keyboard gaming dan mouse gaming Corsair.Selain itu, pemain Xbox juga bisa merasakan pengalaman audio yang lebih immersive lewat jajaran headset gaming premium Corsair. Pemain Xbox benar-benar mendapatkan pengalaman gaming dengan kualitas periferal gaming PC.Selain itu, Corsair menyatakan bahwa mereka juga akan terus bermitra dengan Microsoft untuk memberikan dukungan pada software Mixer, layanan siaran langsung interaktif dari Microsoft. Mixer akan teritegrasi ke teknologi Elgato Stream Deck, merek cabang Corsair khusus conten creator.(MMI)