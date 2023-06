Cara Top Up Dana via BCA dan Mandiri dengan Mudah dan Cepat

BCA Mobile





Jakarta: Dana menjadi salah satu pilihan dompet elektronik untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, Dana juga menjadi pilihan pembayaran untuk berbagai transaksi yang kerap kita temui. Namun, para pengguna Dana bisa melakukan top up menggunakan ATM atau M-Banking, hal ini dilakukan untuk memudahkan para pengguna mengisi saldo Dana mereka.Namun, bagi pengguna baru pastinya asing untuk melakukan top up menggunakan ATM atau Bank. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan top up Dana menggunakan ATM atau M-Banking.Ini merupakan aplikasi yang sering digunakan para nasabah BCA untuk memudahkan kegiatan perbankan mereka. Jadi, aplikasi ini juga berfungsi untuk mengisi saldo Dana mereka. Berikut adalah langkah yang bisa dilakukan:1. Buka aplikasi BCA Mobile.2. Masukan kode akses3. Pergi ke menut “Transfer”.4. Kemudian, kamu bisa pergi ke “BCA Virtual Account”.5. Masukan kode virtual Dana (3901) lalu dilanjutkan dengan nomor telepon kamu.6. Setelah itu, masukan kode transfer.7. Masukan PIN dan selesai.Dengan begitu kamu sudah bisa mengisi Dana kalian menggunakan metode BCA Mobile. Untuk mengetahui kode virtual dari Dana bisa ditemukan pada aplikasi Dana. Itu menjadi kode khusus, sehingga untuk setiap bank mempunyai kode yang berbeda-beda.Jika kamu belum mempunyai aplikasi BCA Mobile, kamu juga bisa melakukan top up menggunakan ATM BCA. Cara ini tergolong sederhana untuk dilakukan. Berikut adalah langkah untuk melakukan top up Dana melalui ATM BCA.1. Masukan kartu ATM.2. Masukan PIN.3. Kemudian, pilih “Transaksi Lainnya”.4. Kamu bisa pilih opsi “Transfer”.5. Pilih “BCA Virtual Account”.6. Masukan kode virtual account dari Dana.7. Kamu bisa masukan nominal untuk mengisi saldo Dana kamu.8. Tunggu dan Selesai.Itulah cara mudah untuk melakukan top up menggunakan ATM BCA. Mungkin cara ini bisa dilakukan ketika aplikasi BCA Mobile sedang bermasalah atau bagi para nasabah BCA yang belum mempunyai aplikasi tersebut.Ini merupakan aplikasi untuk para nasabah Mandiri. Layaknya sebuah aplikasi perbankan, pastinya mempunyai fitur untuk melakukan top up sebuah dompet elektronik. Berikut adalah cara untuk melakukan top up Dana menggunakan Livin Mandiri.1. Buka aplikasi Livin’ Mandiri.2. Kemudian, kamu bisa pilih menu “Top Up”.3. Pada menu tersebut kamu bisa pilih opsi Dana atau search menggunakan bar pencari.4. Masukan nomor telepon (Jika kamu belum menghubungkan kamu bisa menggunakan kode 89508 dan dilanjutkan dengan nomor telepon).5. Masukan nominal untuk mengisi saldo Dana.6. Masukan PIN.7. Selesai.Itu menjadi cara paling sederhana untuk melakukan top up Dana bagi nasabah Mandiri. Karena mereka merancang aplikasi untuk memudahkan para penggunannya dalam aktivitas transaksi mereka.Mereka juga bisa memanfaatkan mesin ATM Mandiri untuk melakukan top up Dana mereka. Berikut adalah langkah-langkahnya.1. Masukan kartu ATM.2. Masukan PIN kamu.3. Pilih menu “Bayar/Beli”.4. Pilih opsi “Multi Payment”.5. Masukan virtual number/account Dana.6. Isi nominal untuk melakukan pengisian saldo Dana.7. Selesai.Itulah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengisi Saldo Dana menggunakan ATM atau Mobile Banking. Sangat disarankan untuk selalu memanfaatkan aplikasi Mobile Banking karena kamu tidak perlu keluar rumah untuk melakukan top up.