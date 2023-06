Ikut Jakarta Fair 2023, ACMIC Buka Diskon Hingga 90%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Merek aksesori terkemuka Indonesia ACMIC baru-baru ini meluncurkan Uniline Cable, kabel gadget dengan ketahanan yang diklaim 35 kali lebih kuat dan awet dibandingkan produk sejenis pada umumnya.Kabel ini akan menjadi salah satu produk andalan yang banting harga dalam partisipasi ACMIC di ajang tahunan Jakarta Fair 2023 pada 14 Juni hingga 16 Juli mendatang di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.Uniline Cable hadir menanggapi tingginya permintaan terhadap kabel data fast charging. Tersedia dalam enam pilihan warna, kabel gadget tersebut tersedia dalam tiga tipe: Uniline C to C yang telah mendukung kemampuan ultra fast charging 100W, Uniline C to L yang bersertifikat MFI (Made for iPhone) untuk perangkat iOS, serta Uniline Trio yang dilengkapi oleh kabel type C, Micro dan Lightning untuk mempermudah konektivitas berbagai gadget.“Kami ingin hadir lebih dekat dengan konsumen, memperkenalkan aneka aksesori gadget berkualitas global buatan anak bangsa, yang tak hanya fungsional namun juga terdepan di segmennya,” kata Heri Hertanto, CEO & Founder ACMIC.Serangkaian penawaran eksklusif dihadirkan, mulai dari promo buy 1 get 1 free untuk pembelian Uniline Cable dan beberapa jenis kabel lainnya. Promo tersebut juga berlaku untuk pembelian powerbank dan charger, lengkap dengan kesempatan mendapatkan gratis Uniline Cable untuk syarat transaksi tertentu.Selanjutnya, untuk pembelian semua tipe true wireless stereo (TWS) lansiran ACMIC, pelanggan akan mendapatkan gratis 1 unit headset. Ada pula tambahan diskon 90% untuk pembelanjaan beberapa produk pilihan, serta aneka hadiah ekstra dan voucher belanja yang melimpah.Sementara itu, sejak tahun 2022, kemitraan strategis bersama Tjufoo telah membuat laju bisnis ACMIC semakin melesat. Tjufoo melihat ACMIC sebagai merek yang jeli melihat peluang untuk mendisrupsi pasar dan menjadi top of mind di benak konsumen. Keduanya sukses memperluas jangkauan pasar ACMIC hingga 1.000 titik offline di seluruh Indonesia dalam waktu kurang dari setahun sejak resmi bersinergi.“Tjufoo sangat antusias mendukung partisipasi ACMIC di Jakarta Fair 2023, yang dapat menjadi momen tepat untuk memperluas pemasaran produk-produk aksesori gadget berkualitas tinggi ke masyarakat, termasuk Uniline Cable sebagai kabel fast charging terbaru dan terkuat di pasaran saat ini,” kata Co-Founder & CEO Tjufoo, TJ Tham.ACMIC mengklaim mencatatkan pencarian terbanyak di berbagai e-commerce terkemuka Tanah Air dan mencapai pertumbuhan transaksi hingga 1.4x selama tahun 2022. Powerbank lansirannya diklaim meraih Brand Choice Awards 2022.