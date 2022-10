Twitter MU, Arsenal, hingga FC Barcelona Ucapkan Belasungkawa Tragedi Stadion Kanjuruhan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Manchester United is deeply saddened by the tragedy in Malang, Indonesia.



We send our sincere condolences to the victims, their families, and everyone affected. — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2022

We are deeply saddened to hear of the tragic events at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia.



Our thoughts are with all those affected. — Manchester City (@ManCity) October 2, 2022

FC Barcelona is pained by the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia and rejects all acts of violence both on and off the field.



Our heartfelt condolences go out to the families and friends of the victims. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2022

We are deeply saddened to learn of the events in Malang at the Kanjuruhan Stadium Indonesia today.



Along with everyone who finds a connection through football, our thoughts are with everyone affected by this tragedy. — Arsenal (@Arsenal) October 2, 2022

(MMI)

Jakarta: Tragedi berdarah Sabtu malam, 1 Oktober 2022, di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ikut menyita perhatian dunia. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya berakhir ricuh karena suporter Arema FC tidak menerima kekalahan atas tim lawan.Laporan terbaru menyebutkan bahwa angka korban dari tragedi ini hampir menyentuh angka 200 jiwa. Media internasional sampai menyoroti tragedi olahraga ini dan memasukkannya ke dalam salah satu tragedi paling menyedihkan berdasarkan jumlah korban yang terhitung.Di media sosial banyak ucapan belasungkawa atau berduka disampaikan, tidak ketinggalan sejumah tim atau klub sepak bola internasional juga ikut angkat bicara lewat akun resmi mereka.Medcom.id menemukan ucapan belasungkawa tersebut di Twitter, meskipn tidak banyak tapi semuanya berasal dari klub sepak bola ternama. Kemungkinan jumlah ucapan masih akan bertambah.Twitter resmi Manchester United misalnya di handle @ManUTD mereka menyampaikan rasa kesedihan mendalam atas tragedi Stadion Kanjuruhan.“Manchester United sangat bersedih atas tragedi di Malang, Indonesia. Kami menyampaikan ucapan berduka kepada korban, keluarga, dan siapapun yang ikut terdampak,” tulis akun Twitter tersebut.Ucapan duka juga disampaikan Twitter Manchester City @ManCity yang menyebutkan nama Stadion Kanjuruhan di dalamnya. Tidak hanya dua, akun Twitter klub Arsenal @Arsenal dan FC Barcelona @FCBarcelona juga ikut berduka.“FC Barcelona sangat terpukul atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Indonesia dan kami menolak keras semua kekerasan di dalam dan di luar lapangan,” tulisnya.Pantauan Medcom.id pada pukul 16.23 WIB cuitan ucapan belasungkawa Manchester United atas tragedi Stadion Kanjuruhan sudah di retweet sebanyak 18,6 ribu kali dan disukai atau loved hingga 61,9 ribu.