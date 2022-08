Solusi WIR Group Dukung Upaya Pemulihan Sektor Ritel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: WIR Group berpartisipasi dalam gelaran Indonesia Retail Summit 2022, yang berlangsung pada 15-16 Agustus 2022 di Gedung Sarinah, Jakarta.Ajang yang diinisiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini merupakan upaya membangkitkan kembali sektor ritel yang terdampak pandemi Covid-19.Gupta Sitorus, Chief Sales and Marketing Officer WIR Group mengatakan, industri ritel terutama offline retailer termasuk sektor yang sangat merasakan dampak pandemi."Dengan dukungan WIR Group, melalui pengembangan metaverse dan tekologi AR, VR dan AI, kami akan memberikan pengalaman metaverse dan ekosistem O2O (online to offline) yang komprehensif. Kami meyakini, upaya pemulihan hanya bisa berjalan baik melalui upaya kolaboratif dengan melibatkan beragam pihak, termasuk industri digital.”Gupta menambahkan, selama pandemi, sejumlah ritel terutama yang bergerak di food & beverages dan kebutuhan pokok, telah mencoba beradaptasi dengan mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi digital untuk membantu penjualannya.Namun, tantangan ke depan akan semakin berat, karena tuntutan transformasi digital bukan lagi sekadar adopsi teknologi, melainkan juga menghadirkan peluang-peluang dan pengalaman baru bagi masyarakat.“Kami ingin membagikan pengalaman dan pengetahuan serta menunjukkan bagaimana teknologi tersebut berhasil membantu klien-klien kami di sektor ritel.”Indonesia Retail Summit 2022 yang diselengarakan bersamaan dengan Hari Jadi Sarinah akan diisi oleh kegiatan konferensi yang menghadirkan sejumlah tokoh bisnis, pameran ritel, pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) ke-6, serta peresmian Hari Retail Modern Indonesia (Harmoni).Stephen Ng, Chief Metaverse WIR Group berpartisipasi sebagai salah satu pembicara. Mengambil tema “Digital generation is developing fast; AR and VR is preparing everybody for the future” dia berbicara mengenai visi WIR Group untuk masa depan.WIR Group dan beberapa anak perusahaanya yakni antaranya AR&CO, DAV, Minar dan Mindstore juga hadir dalam kegiatan pameran dengan membuka booth untuk memamerkan teknologi terkini berbasis AR/VR dan AI yang sudah digunakan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dan mancanegara.DAV merupakan solusi media interaktif di dalam ruang yang dikombinasikan dengan teknologi Augmented Reality yang sudah dimanfaatkan oleh ribuan gerai minimarket untuk periklanan serta pelayan yang efektif dan efisien.AR&Co yang merupakan solusi teknologi augmented reality yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk keperluan training, edukasi maupun komersial.Sementara Mindstore adalah solusi layanan komersial yang memungkinkan masyarakat awam untuk membuka cabang dari retailer ternama. Sejumlah brand yang saat ini telah menjadi mitra Mindstore antara lain Alfamart dan Kimia Farma.Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Hippindo menjelaskan, gelaran Indonesia Retail Summit 2022 merupakan upaya membantu pemulihan ekonomi nasional dengan fokus membangkitkan kembali retail offline melalui kolaborasi dengan produk lokal maupun global.Kegiatan yang baru diselenggarakan pertama kali ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk memaksimalkan industri ritel agar bisa tumbuh secara optimal.“Program Indonesia Retail Summit ini akan digelar setiap tahun dan semoga bisa menjadi sarana bagi industri ritel di Indonesia untuk berkembang, meningkatkan daya saing dan meraih peluang tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga kancah internasional,” tandas Budihardjo.