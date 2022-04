Zoom Umumkan Inovasi Platform Penyempurna Pengalaman Pengguna

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Zoom Video Communication Inc mengumumkan inovasi baru pada platform Zoom di ajang Work Transformation Summit. Inovasi ini diklaim mampu membantu bisnis dalam menunjang pengalaman pelanggan dan karyawan di era bekerja dari mana saja.“Di dunia yang kini didominasi oleh konten video, semua interaksi menjadi penting, baik panggilan telepon dengan agen customer service, meeting virtual dengan tim sales, maupun kegiatan hybrid dengan pelanggan atau calon pelanggan. Fasilitas kelas dunia yang menunjang kedekatan dengan pelanggan inilah yang akan menciptakan diferensiasi yang kompetitif,” ujar Chief Product Officer Zoom Oded Gal.Inovasi tersebut di antaranya adalah Zoom IQ untuk Sales, solusi teknologi kecerdasan percakapan atau conversation intelligence bagi profesional bidang sales, serta pembaruan fungsi Zoom Events dan Webinar seperti fitur backstage dan session branding.Zoom IQ for Sales merupakan fitur tambahan dalam Zoom Meetings berupa kecerdasan percakapan (conversation intelligence) untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pelanggan. Fitur ini menjadikan interaksi pelanggan lebih bermakna dan memberikan informasi konkrit untuk membantu tim pemasaran, penjualan, dan intelijen kompetitif.Inovasi ini diklaim Zoom menyuguhkan sejumlah manfaat, termasuk efisiensi yang lebih optimal, sebab mampu meningkatkan produktivitas penjual dengan respon otomatis dan penilaian risiko, serta pencarian cepat.Selain itu, Zoom IQ for Sales juga mengusung manfaat terintegrasi, menggabungkan alur kerja dan memberikan tampilan percakapan yang menyeluruh, serta terintegrasi erat dengan Salesforce, aplikasi kalender, dan Zoom Meetings.Zoom IQ for Sales juga diklaim mudah digunakan, berkat tampilan web Zoom yang memudahkan admin untuk menerima dan mengatur integrasi pengguna lainnya, dan pengguna juga dapat melihat insight dan rekaman dengan cepat.Pemilik usaha pengguna Zoom IQ for Sales juga dapat dengan mudah menambahkan pengguna lain sesuai kebutuhan. Zoom IQ for Sales kini tersedia sebagai fitur tambahan bagi pengguna Zoom Meetings dan akan segera tersedia untuk Zoom Phone.Pada Zoom Events, Zoom meluncurkan fitur belakang layar atau backstage, memungkinkan panelis, pembicara, dan kru acara untuk tetap berada di belakang layar saat memonitor tampilan webinar secara live, chat dengan satu sama lain, menjawab pertanyaan peserta, serta latihan presentasi.Pada Zoom Webinar, Zoom mengumumkan dua inovasi, diklaim dirancang untuk pengguna yang ingin menyajikan informasi ke peserta online di seluruh dunia dalam jumlah besar dengan menggunakan berbagai macam perangkat.Inovasi ini berupa Webinar reactions, memungkinkan peserta webinar untuk mengirimkan reaksi, dan akan tampil pada ujung kanan bawah dari jendela webinar utama. Inovasi lainnya yaitu Webinar session branding, memungkinkan pembawa acara mengubah tampilan webinar.Pembawa acara dapat menambahkan wallpaper di belakang kumpulan video, menetapkan virtual background yang sama untuk semua panelis, dan menyediakan tag nama untuk setiap panelis.Sebagai informasi, Webinar reactions dan session branding kini sudah tersedia, sedangkan fitur backstage mulai dapat digunakan pengguna Zoom pada akhir bulan April tahun 2022 mendatang