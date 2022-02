Exploring Cloud Computing and the Eduverse Tekankan Inovasi Dunia Pendidikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kondisi pandemi global telah memaksa para praktisi edukasi untuk meninggalkan metode lama yang bertumpu pada sistem pendidikan tatap muka ke sistem pendidikan online serta hibrida.Meskipun demikian proses transisi ini tidak dapat dilakukan secara langsung dan mendadak, namun harus melalui berbagai tahapan. Hal ini seringkali membebani praktisi pendidikan, guru dan staff IT sekolah, hingga turut berdampak kepada siswa.Dalam acara Exploring Cloud Computing and the Eduverse yang dihelat Asus pada tanggal 16 Februari hingga 17 Februari lalu, panelis dan peserta webinar mendiskusikan cara memanfaatkan teknologi komputasi awan sebagai solusi pendidikan di tengah pandemi.Teknologi komputasi awan dapat digunakan sebagai basis untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran jarak jauh dan hibrida di sekolah serta instansi pendidikan. Sebagai informasi, gelaran acara Exploring Cloud Computing and the Eduverse, webinar global membahas teknologi komputasi awan, metaverse, serta edukasi masa depan.Webinar ini ditujukan sebagai ajang kolaborasi dalam menghadirkan inovasi bagi dunia pendidikan. Ajang Exploring Cloud Computing and the Eduverse ini berfokus pada pembahasan mengenai evolusi hardware dan software berbasis komputasi awan.Acara ini juga menjadi wadah bagi pakar untuk bertukar pikiran bersama dengan peserta webinar lain dan diharapkan menjadi tonggak awal bagi berbagai solusi pendidikan modern.Salah satu topik pembicaraan paling hangat di acara Exploring Cloud Computing and the Eduverse adalah menyikapi metaverse dan teknologi pembelajaran masa depan.Metaverse digadang sebagai salah satu solusi pembelajaran masa depan, sehingga peserta didik dan pengajar diharapkan dapat berinteraksi secara lebih baik meski aktivitas dilakukan secara jarak jauh.Penggunaan teknologi komputasi awan secara masif juga dinilai akan membuat kegiatan bekerja dan belajar dari jarak jauh tidak hanya sekadar tren, tetapi akan menjadi normalitas. Mendukung transformasi edukasi, Asus menghadirkan solusi berupa berbagai perangkat pendukung pembelajaran seperti laptop edukasi Chromebook CR1100 dan BR1100.Tidak hanya sebagai sarana pendukung kegiatan belajar, kedua laptop tersebut juga dapat digunakan dengan berbagai layanan edukasi berbasis komputasi awan seperti Google Classroom dan Microsoft 365 Education.Asus Chromebook CR1100 dan ASUS BR1100 versi convertible juga memiliki dua kamera, salah satunya dapat digunakan sebagai kamera utama saat dalam mode tablet. kedua nya juga mengusung teknologi layar sentuh, port lengkap, WiFi dan Bluetooth, serta mendukung stylus.