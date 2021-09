Qiscus Gelar Conversa 2021, Dorong Bisnis Adopsi Teknologi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform layanan chat B2B bernama Qiscus yang membantu komunikasi bisnis dengan konsumennya telah menggelar acara konferensi tahunan Conversa 2021 dengan tajuk Embracing Business Agility selama dua hari yaitu tanggal 28-30 September 2021.Conversa 2021 dihadirkan oleh Qiscus untuk menunjukkan tantangan yang dihadapi pebisnis hari ini dan masa depan di era serba digital dengan mengandalkan teknologi sekaligus solusi yang ditawarkan oleh mereka.Di kesempatan tersebut Qiscus tidak berbicara sendiri, mereka menggandeng sejumlah praktisi dari perusahaan teknologi ternama seperti WhatsApp, Microsoft, Telkomsel, SMI, Vonage, Modena, Morula IVF, Kata.AI dan banyak lagi dalam sejumlah sesi talkshow serta webinar yang semua bisa disaksikan virtual.“Conversa memiliki tiga komponen utama, yaitu Connect sebagai platform yang mempertemukan para pelaku bisnis dengan expert serta mempertemukan bisnis dengan teknologi,” ujar CEO Qisqus, Delta Purna Widyangga.“Comprehend sebagai tempat untuk mendapatkan informasi best practices dari experts, dan Collaborate sebagai tempat membangun kerja sama dan kolaborasi baru,” sambungnya.Di sesi pertama digelar talkshow bertema Leveraging on Technology in VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) World yang dibawakan oleh Kemenkominfo dan Qiscus.Sesi selanjutnya adalah webinar “How Covid-19 Shifted Customer Experience Expectations” yang dibawakan perwakilan WhatsApp untuk aspek bisnis dan Microsoft di sisi teknologi. Webinar lainnya adalah “Collaboration in The Next Normal to Speed Up Growth”.Pada webinar tersebut Telkomsel dan Ainun Najib akan membahasnya masing-masing dari sisi bisnis dan teknologi. Kelas webinar selanjutnya bertema “Resurgence of Experience Economy: Implementation of Automation” akan dibawakan oleh Vonage untuk sisi teknologi dan Doku untuk sisi bisnis.Rangkaian Conversa di hari ketiga diawali dengan talkshow bertema “Leveraging Automation to Answer the New Customer Expectation” yang menghadirkan pembicara dari Kata.Ai, SMI, dan Vivere.Puncak acara adalah product launching dari Qiscus dengan judul “Building a One-Stop Business Tech Solution”, di kesempatan ini Qiscus akan meluncurkan tiga fitur terbarunya.Siapapun yang ingin bergabung menyaksikan Conversa 2021 bisa mengakses tautan ini untuk melakukan registrasi dan berkesempatan mengikuti sesi networking serta booth visit yang tersedia selama acara berlangsung.