ABDI Gelar DataGovAI 2022 ke-5, Bahas Pemanfaatan Teknologi AI hingga UU PDP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Asosiasi Big Data & AI (Artificial Intelligence) atau ABDI, menggelar Websummit DataGovAI 2022 kelima. Kali ini dengan mengusung tema utama "Interoperability, Integrity & Trust Of Digital Technology Toward Future Economic Recovery & Metaverse."DataGovAI menjadi salah satu kegiatan akbar akhir tahun yang diselenggarakan ABDI untuk mendukung suatu organisasi atau perusahaan dengan melibatkan berbagai peran dari instansi pemerintahan untuk menciptakan kolaborasi dalam mengembangkan teknologi di Indonesia.“Itulah sebabnya di DataGovAi 2022 yang penting adalah Data Dan AI Governance di mana pemerintah di dunia bukan saja di Indonesia harus mengawasi industrinya agar AI lebih banyak memberikan manfaat dari pada mudaratnya,” tutur Ketua Umum ABDI Rudi Rusdiah.Tanpa disadari, AI dan Big Data menjadi begitu penting pemanfaatannya di era transformasi digital. Tentu dengan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat, telah banyak mengubah cara pandang masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga implementasinya sangat berpengaruh terhadap pengembangan teknologi masa depan."Apalagi belum lama ini UU PDP baru disahkan, sehingga efektivitasnya juga menjadi perbincangan di event DataGovAI 2022 untuk mengetahui bagaimana instansi dan perusahaan bisa mengimplementasi dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data-data masyarakat," kata Rudi.ABDI turut mengundang sejumlah partisipan dari berbagai kalangan instansi pemerintah, perusahaan dan akademisi, mulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Johnny G. Plate; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko; Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Angela Herliana Tanoesoedibjo, hingga Minister of Communication and Information Singapore Mrs Josephine Teo.Selanjutnya, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh; Dirjen APTIKA Kominfo Semuel A. Pangerapan; Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN) Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian; Dr. Sonali Agarwal, Associate Professor in the Information Technology Department of Indian Institute of Information Technology Allahabad, India; Associate Professor of Information Tech Law/Data Privacy Law UNPAD, Dr Sinta Dewi Rosadi; Wakil Presiden Direktur BCA Armand Wahyudi Hartono; Founder/Chief Research Officer and Executive Chairman Rosebay Group Rohit Kumar; CEO & Co-Founder Blibli Kusumo Martanto; Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana; Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes, Setiaji dan masih banyak lagi para pembicara lainnya.Dalam mengadopsi teknologi, hal ini perlu peran seluruh pihak baik itu pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama berdiskusi, berkolaborasi serta memberikan solusi. Sebagai mana Indonesia menjadi Presidensi G20 maka hal ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk bersaing di kancah global.Websummit DataGovAI 2022 akan diselenggarakan pada 22, 24, dan 29 November 2022. ABDI mengajak masyarakat berpartisipasi dan menyaksikan gelaran Websummit DataGovAI 2022 melalui laman berikut