Olike Luncurkan 2 Jam Tangan Cerdas Horizon W12 Series Baru

Jakarta: Mengawali tahun 2023, Olike Indonesia meluncurkan smartwatch terbarunya di Tanah Air, terdiri dari Horizon W12 S dan W12 C. Olike Indonesia mengklaim kedua perangkat ini siap menjadi trendsetter atau standar baru di ranah smartwatch entry level berharga terjangkau.“Kami ingin mengawali 2023 dengan produk wearables pintar yang cukup memiliki fitur breakthrough bagi konsumen Indonesia, dan juga tentu dengan harga yang terjangkau pastinya,” ujar Public Relations Manager Olike Indonesia Anthoni Roderick P.Horizon W12 S merupakan model smartwatch series Horizon dengan layar berukuran paling besar yaitu 1,83 inci Full HD. Jam tangan cerdas ini mengusung satu pilihan warna yaitu hitam, dengan desain bodi serupa pendahulunya.Pembeda Horizon W12 S dengan perangkat pendahulunya terdapat pada tombol di sisi bodi berbentuk bulat. Tali smartwatch ini masih menggunakan bahan karet dan berkemampuan dilepas-tukar.Soal baterai, Horizon W12 S dibekali dengan baterai berkapasitas lebih besar jika dibandingkan dengan pendahulunya, sebesar 230mAh. Smartwatch ini juga mengusung fitur utama seperti fitur swim proof, memungkinkan perangkat dikenakan saat berenang hingga kedalaman 1,5m selama 60 menit.Namun, Olike Indonesia mengingatkan bahwa pengguna tidak dapat mengenakan jam tangan cerdas ini saat mandi air panas, sauna, atau menyelam. Selain itu, Olike Indonesia juga mengimbau pengguna untuk menghindari perangkat terkena dampak langsung arus deras selama olahraga air.Soal fitur kesehatannya, Horizon W12 ini juga dibekali health monitoring seperti data temperatur suhu, kadar oksigen dalam darah, detak jantung, kualitas tidur dan juga beberapa data yang akan muncul pada layar utama seperti jumlah langkah, kalori, hingga tekanan darah.Horizon W12 S ini memiliki 24 mode olahraga lengkap dan juga memberikan data sports pedometer seperti jumlah kalori, waktu berolahraga, detak jantung, dan jarak tempuh, yang disesuaikan dengan mode olahraga yang dipilih.Sementara itu, Horizon W12 C berbekal fitur panggilan suara bia Bluetooth, dan memungkinkan pengguna melakukan komunikasi dua arah langsung melalui smartwatch sebab telah dibekali mikrofon dan speaker yang harus terkoneksi dengan smartphone via Bluetooth versi 5.2.Horizon W12 C ini juga mampu menyuguhkan data variabel kesehatan, seperti health monitoring, serta sejumlah fitur kesehatan lainnya seperti RESP atau tingkat respirasi. Tersedia juga fitur breathe, merupakan fitur khusus untuk melatih atau mengatur pernafasan.Horizon W12 C mengusung desain serupa W12 S, namun dengan resolusi layar paling baik dibanding lini Horizon lainnya, yaitu 320 x 380 IPS Color Screen yang menghiasi layar berukuran 1,72 inci.Smartwatch ini berbekal kapasitas baterai paling besar dibanding yang perangkat lain di seri Horizon, yaitu 300mAh, diklaim mampu bertahan hingga 20 jam. Olike membekali perangkat ini dengan pilihan mode olahraga lebih dari 50 mode.Olike Indonesia menawarkan Horizon W12 S seharga Rp399.000 dan Horizon W12 C seharga Rp499.000, di seluruh toko mitra Olike, serta marketplace resmi Olike di Shopee.