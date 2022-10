Qualcomm Rilis Snapdragon XR2 Plus Gen 1

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Qualcomm baru-baru ini merilis chipset terbaru karyanya, Snapdragon XR2 Plus Gen 1, bersamaan dengan headset Virtual Reality (VR) Quest Pro yang dirilis oleh perusahaan induk Facebook, Instagram dan WhatsApp, Meta.Chipset baru Qualcomm ini menawarkan sejumlah kemampuan mumpuni, dari latensi rendah hingga dukungan untuk video berkualitas tinggi. Qualcomm mengklaim Snapdragon XR2 Plus Gen 1 berbekal dukungan pemrosesan gambar dengan latensi kurang dari 10 milidetik.Chipset ini diklaim mampu menunjang konten Mixed Reality (MR), dan mampu mengakomodasi video 360 derajat berkualitas 8K pada 60 fps. Qualcomm menyebut chipset ini dibekali teknologi pelacak kepala, tangan dan pengendali perangkat.Selain itu, chipset ini juga disebut Qualcomm dilengkapi dengan teknologi rekonstruksi 3D, pemetaan ruang otomatis serta kerapatan piksel tinggi. Sebagai informasi, Snapdragon XR2 Plus Gen 1 merupakan penerus dari XR2 Gen 1 yang dirilis Qualcomm pada tahun 2019 lalu.Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Qualcomm menyebut Snapdragon XR2 Plus Gen 1 menawarkan peningkatan kinerja termal hingga 30 persen, serta peningkatan daya hingga 50 persen. Qualcomm juga mengklaim sejumlah vendor akan meluncurkan perangkat dengan dukungan chipset ini pada akhir tahun 2022 mendatang.“Sejumlah QEM sudah berkomitmen untuk menjual perangkat yang ditenagai oleh Snapdragon XR2 Plus Gen 1 yang akan diumumkan pada akhir tahun 2022,” ujar Qualcomm yang disampaikan melalui situs resminya.Sementara itu, perangkat utama Quest Pro memang didukung chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 1. Namun pengendali atau controllernya disebut ditenagai oleh chipset karya Qualcomm lainnya yaitu Snapdragon 662.Chipset ini, jelas Qualcomm, bertugas untuk menopang berbagai tugas seperti melacak posisi hingga pergerakan pengguna. Qualcomm mengklaim dukungan chipset ini memberikan latensi rendah kepada headset.Dengan demikian, komunikasi antara controller dengan headset VR Meta tersebut akan berjalan dengan cepat. Sebagai informasi, selain chipset terbaru Qualcomm, Meta Quest Pro juga berbekal RAM 12GB, ruang penyimpanan internal 256GB dan 10 sensor beresolusi tinggi.Lima dari 10 sensor tersebut terpasang di dalam headset, sedangkan lima lainnya terpasang di luar perangkat, dan ditujukan Meta untuk menunjang suguhan pengalaman penggunaan yang mulus.