Skype Hadir di Perangkat Alexa

: Pada bulan September lalu, Amazon dan Microsoft mengumumkan bahwa Skype akan tersedia pada perangkat Alexa. Namun kala itu, kedua perusahaan teknologi ini tidak menyebutkan waktu perilisan fitur tersebut.Mulai minggu ini, fitur telepon via Skype telah tersedia di perangkat Alexa, memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon kepada teman dan keluarga, atau menelepon ponsel dan telepon rumah di hingga 150 negara di seluruh dunia.Selain itu, Microsoft dan Amazon memberikan panggilan telepon secara gratis selama 100 menit per bulan, selama dua bulan bagi pengguna yang menautkan Skype dengan Alexa. Ntuk memanfaatkan penawaran ini dengan mengubah pengaturan perangkat Alexa menggunakan aplikasi Amazon Alexa versi Android atau iOS.Pengguna dapat mengakses aplikasi untuk menuju Settings, kemudian Communication, lalu Skype dan tautan akun. Pengguna dapat masuk dengan menggunakan akun Microsoft yang digunakan di Skype.Setelah proses pengaturan selesai, pengguna dapat mulai menggunakan Skype untuk melakukan panggilan telepon dengan menyebut “Alexa, telepon Ayah di Skype” atau “Alexa, telepon (nomor) di Skype”. Pengguna juga dapat menerima telepon dengan mengucap “Alexa, jawab telepon”.Integrasi Skype baru dengan asisten suara Alexa ini kompatibel dengan perangkat seperti Amazon Echo generasi pertama dan kedua, Amazon Echo Plus generasi pertama dan kedua, Amazon Dot generasi kedua dan ketiga, Amazon Show generasi pertama dan kedua, serta Amazon Echo Spot.Sementara itu, setelah pihak Apple dan Amazon membantah keras tuduhan soal chip mata-mata Tiongkok di server mereka kini dukungan datang dari pemerintah Amerika Serikat.Departemen Kemanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) Amerika Serikat disebut tidak meragukan bantahan Apple dan Amazon.(MMI)