3 Hal Ini Bikin Kamu Makin Produktif Pakai Galaxy S23 Ultra 5G

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Samsung telah resmi mengumumkan kehadiran Galaxy S23 Series 5G. Jajaran produk ini menjadi penanda era baru akan pengalaman smartphone premium tercanggih yang ada saat ini.Salah satu faktor pendukungnya adalah chipset Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, diklaim untuk menciptakan pengalaman premium, mulai dari terobosan AI yang inovatif hingga mobile gaming yang powerful untuk mendukung berbagai macam game di masa depan.Di Galaxy S23 Ultra, S Pen yang tertanam di dalamnya yang telah dikenal dan disukai para penggemar setia Samsung Galaxy menawarkan lebih banyak kemungkinan akan produktivitas, mencatat, hobi, dan lainnya. Seluruh inovasi ini menetapkan standar terbaru dikemas dengan desain menawan.“Galaxy S23 Ultra dan seluruh lini Galaxy S Series terbaru adalah pendobrak standar terbaru akan pengalaman smartphone premium yang terpercaya. Kami pun mendefinisikan ulang performa tertinggi dengan menggabungkan inovasi akan daya dan ketahanan di perangkat yang lebih sedikit dampak buruknya terhadap lingkungan,” ujar TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business at Samsung Electronics.Ada tiga aspek yang dijamin bikin kamu makin produktif ketika pakai Samsung Galaxy S23 Ultra 5G:Bagi para kreator konten hingga gamer, hasrat untuk mendobrak batas dan membayangkan apa yang bisa mereka lakukan membutuhkan teknologi yang melebihi ekspektasi. Maka dari itu, Qualcomm “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” melahirkan kualitas performa yang belum pernah ada sebelumnya dan membuat baterai 5.000 mAh di Galaxy S23 Ultra jadi tahan lebih lama lebih dari 20 persen.Kemampuan grafis di Galaxy S23 Ultra juga 40 persen lebih kencang. Performa AI juga dioptimalkan hingga lebih dari 40 persen demi memberikan keseimbangan antara performa dan power untuk fotografi, videografi, gaming rendah latensi, dan lainnya.Demi mempersiapkan diri akan masa depan realisme digital termutakhir, Galaxy S23 Ultra 5G menghadirkan teknologi ray tracing–teknik rendering yang diterapkan di konsol dan PC gaming–yang kini bisa dinikmati secara real-time untuk mobile gaming. Kamu bisa melihat dengan jelas hasil rendering visual yang lebih nyata berkat teknologi yang mampu menyimulasikan dan melacak setiap sinar cahaya.Semua kecanggihan di atas dituangkan pada edge display lapang 6,8 inci dari Galaxy S23 Ultra 5G yang didesain dengan pengurangan kelengkungan untuk menciptakan area permukaan yang lebih luas dan rata untuk pengalaman visual terbaik pada smartphone Samsung Galaxy.Hal ini didukung dengan pengembangan fitur eye comfort yang bisa mengatur tone warna dan level kontras untuk mengurangi kelelahan mata saat menatap layar di malam hari. Tak ketinggalan, vision booster kini mampu menyesuaikan diri pada empat tingkat pencahayaan, sebelumnya hanya dua, untuk menghadang silaunya siang hari dengan lebih baik.S-Pen pada Samsung Galaxy S23 Ultra 5G juga lebih canggih. Kamu bisa langsung menggunakannya begitu diambil dari kompartemen kecil sebelah kiri bawah bodinya. Untuk mengeluarkan S Pen, kamu hanya perlu menekannya sedikit hingga muncul bunyi klik, dan S-Pen bisa langsung dipakai.Ada banyak fitur yang sangat menunjang produktivitas harianmu. Misalnya menulis atau menggambar pada Samsung Notes atau aplikasi lainnya seperti memakai kertas.Berkat antarmuka One UI 5, S-Pen kini juga telah bisa mengedit dokumen di Samsung Notes secara langsung ketika sedang rapat online di Google Meet. Tak lagi cuma share screen, saat meeting dimulai, kamu bisa langsung mengunggah dokumen Samsung Notes, dan memberikan akses kepada peserta meeting untuk mengedit langsung.Bukan cuma mengedit dengan mengetik seperti biasa, peserta lain yang juga menggunakan S Pen Galaxy S23 Ultra 5G juga bisa memberikan komentar atau coretan langsung lewat collaborative editing ini.Edit dokumen pakai S Pen makin gampang berkat "S Pen to Text". Kamu bisa menulis seperti di buku, lalu menyulapnya jadi teks digital. Fitur ini memungkinkan Galaxy S23 Ultra memprediksi huruf atau kata yang ditulis, dan mengubahnya secara langsung ke teks digital tanpa harus menunggu kata atau kalimat tersebut selesai ditulis. Fitur ini sangat berguna agar repot mengetik catatannya kembali secara manual.Privasi dan keamanan jadi salah satu fondasi dari pengalaman yang ditawarkan Galaxy S23 Series 5G. Maka dari itu, ia dibekali perlindungan menyeluruh dari Samsung Knox yang menerima lebih banyak sertifikasi industri dan pemerintahan.Fitur Keamanan dan Privasi dalam Dashboard Samsung Galaxy memberimu akses penuh terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap datanya dan bagaimana data tersebut dimanfaatkan.Kamu juga bisa melihat jika data pribadi terancam dan akan menerima petunjuk sederhana untuk mengubah pengaturan tertentu untuk mendapat perlindungan yang lebih ketat secara mudah. Kamu juga bisa menentukan aplikasi dan program apa saja yang bisa mendapat akses terhadap datanya dan bagaimana data itu digunakan.Untuk semakin menjamin, lapisan keamanan tambahan hadir melalui Knox Vault yang pertama kali diperkenalkan di Galaxy S21 Series 5G, yang kini mampu melindungi informasi penting dengan mengisolasinya dari elemen lain di dalam perangkat, termasuk sistem operasi, untuk menambah perlindungan terhadap berbagai bentuk kerentanan.Konsumen bisa mendapatkan Galaxy S23 5G dengan harga Rp12.999.000 (8GB/256GB) dan Rp13.999.000 (12GB/512GB). Lalu, Galaxy S23+ 5G tersedia dengan harga Rp15.999.000 (8GB/256GB) dan Rp17.999.000 (12GB/512GB). Sedangkan Galaxy S23 Ultra 5G tersedia dengan harga Rp19.999.000 (12GB/256GB), Rp21.999.000 (12GB/512GB), dan Rp25.999.000 (12GB/1TB).Selama masa pre-order, konsumen bisa menikmati keuntungan senilai total hingga Rp7.600.000 di setiap pembelian Galaxy S23 Series 5G. Keuntungan ini terdiri dari gratis upgrade kapasitas ROM, e-voucher senilai hingga Rp1.000.000, cashback dari bank rekanan hingga Rp1000.000.Cashback tambahan hingga Rp1.000.000 dari seri flagship sebelumnya (S Series, Foldable Series, Note series, FE Series), bonus paket data 1.200 GB dari mitra operator, dan perlindungan Samsung Care+ selama 1 tahun senilai Rp1.599.000.