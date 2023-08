Upgrade dan Tukar Tambah HP Samsung Galaxy Makin Cuan, Begini Caranya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Apa yang kamu rasakan ketika tak sengaja layar smartphone-mu pecah atau mengalami kerusakan gara-gara terjatuh, terbentur, tertindih, dan sebagainya. Pasti tak nyaman, bukan?Layar smartphone memang merupakan komponen utama yang paling sering digunakan oleh penggunanya. Jika terjadi kerusakan, tentunya sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Konten tidak tampil sempurna, dan scrolling hape pun tersendat di bagian retak layar. Di sisi lain, biaya mengganti komponennya pun tidak murah. Opsi trade-in smartphone yang retak pun mempengaruhi penilaian harga menjadi relatif rendah.Kini, Samsung memberikan solusi berupa program spesial untuk konsumen, yaitu Trade in Extra Value. Dengan Trade in Extra Value, konsumen dapat menukar-tambah smartphone Samsung yang mengalami kerusakan layar sekaligus upgrade ke smartphone Samsung Galaxy terbaru dengan penilaian harga terbaik dengan keuntungan tambahan hingga Rp2.500.000.“Trade in Extra Value menjadi solusi sehingga mereka tidak perlu ragu menukarkan perangkat Samsung Galaxy mereka yang masih bekerja normal namun layarnya rusak. Kami memberikan harga spesial untuk smartphone konsumen yang layarnya rusak saat mereka melakukan Trade in Extra Value.""Selain memudahkan konsumen menukar, mereka juga dapat langsung meng-upgrade smartphonenya ke Samsung Galaxy terbaru. Inovasi Samsung Galaxy terdepan akan memberikan pengalaman baru yang mendukung keseharian hidup mereka,” kata Selvia Gofar, MX Product Marketing and Partnership Head, Samsung Electronics Indonesia.Syarat dan ketentuan untuk mengikuti program Trade in Extra Value ini adalah:1. Program tukar-tambah (trade in) ini berlaku untuk smartphone Samsung Galaxy yang masih bisa berfungsi normal namun mengalami kerusakan layar seperti layar yang pecah atau dead pixel.2. Program ini berlaku untuk pembelian satu unit smartphone Samsung per orang.3. Back-up data smartphone lama sebelum melakukan tukar tambah, sebab seluruh data dalam perangkat lama akan dihapus dan dilakukan factory reset setelah transaksi tukar tambah tuntas.Setelah memastikan kamu memenuhi syarat ini, kamu bisa mengikuti program tukar tambah ini dengan langkah mudah:1. Bawa smartphone Samsung lama ke salah satu dari 1.750 Samsung Store di seluruh Indonesia.2. Staf di Samsung Store akan memeriksa smartphone yang akan ditukarkan sesuai syarat dan ketentuan Trade in Extra Value, dan memberikan penawaran harga tukar tambah dengan ekstra value bonus.3. Dengan penawaran harga ini, lalu konsumen memilih smartphone Samsung Galaxy terbaru yang diinginkan dan membayar sisanya.