Zenius Trending Topic di X Twitter, Banjir Ucapan Terima Kasih dan Nostalgia

Waktu SMA gw memang sering cabut (jangan ditiru), klo gak dibantu Zenius buat catch up sama pelajaran, gak tau lagi ngapain sekarang ???? Thank you Zenius sudah membuka jalan dan jadi standar buat banyak edtech lain! pic.twitter.com/UnBDmJ6d2h

Gue baca semua replies dan qts jadi terharu banget ????. Gue belom bisa ngasih banyak komen dan cerita, tp with this tweet gue mau really appreciate & berterimakasih banget atas apresiasi kalian semua ke zenius dan tim ya????????. Thanks to @MikaelDewabrata yg udah bikin thread singkat… https://t.co/p0BORNiKGP