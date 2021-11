Update Terbaru Aplikasi PeduliLindungi, Kini Tak Lagi Melacak Terus-Menerus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut daftar update terbaru aplikasi PeduliLindungi:

Sertifikat Vaksin

Hasil Tes Covid-19

EHAC

Riwayat Check-In

Aturan Perjalanan.

Teledokter

Pelayanan kesehatan

Statistik covid-19

Daftar Vaksin.

Cara update Aplikasi PeduliLindungi

Update di Play Store Buka Play Store Tekan ikon profil (gambar foto) Kilik kelola aplikasi dan perangkat Cek pilihan update tersedia dan klik detail Tekan update pada PeduliLindungi Tunggu proses update dan instal selesai.

(RUL)

Jakarta: Aplikasi PeduliLindungi mendapat banyak pembaruan. Salah satunya, hilangnya opsi "allow all the time" yang fungsinya untuk melacak keberadaan penggunaan terus menerus.Opsi tersebut memang banyak dikeluhkan masyarakat. Sebab, opsi tersebut membuat aplikasi PeduliLindungi terus mendeteksi posisi terbaru dan menguras baterai.Dilansir dari laman Indonesia Baik, kini opsi “Allow all the time” diganti dengan "Allow only while using the app". Artinya aplikasi PeduliLindungi akan melacak posisi hanya saat digunakan.Selain mengganti opsi Allow only while using the app, aplikasi juga mendapat perubahan pada user interface (UI). Kini tampilan aplikasi tersebut lebih sederhana.Tampilan menu utama mengalami perubahan. Menu utama yang ditampilkan:(Tampilan menu utama aplikasi PeduliLindungi Foto: Medcom.id)Selain itu, terdapat menu lainya yaitu:Bagi yang belum mendapatkan update Aplikasi PeduliLindungi bisa melakukan cek di Play Store atau Apps Store.