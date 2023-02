Erajaya Digital Gelar Tantangan The Fit Squad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Melalui iBox Indonesia, Erajaya Digital menyelenggarakan kompetisi kebugaran The Fit Squad selama lima pekan, dari tanggal 13 Februari hingga 18 Maret 2023. Kompetisi ini mengajak pengguna Apple Watch untuk memiliki gaya hidup sehat via serangkaian aktivitas.Peserta kompetisi kebugaran yang mengusung tema 5 Weeks of Fab, Fit and Fun ini berpeluang untuk memenangkan hadiah utama berupa iPhone 14 Pro. Kompetisi ini ditujukan Erajaya Digital untuk mengajak peserta bersama-sama menjaga kebugaran melalui cara menyenangkan.“Pengguna Apple Watch dapat bergabung dalam rangkaian aktivitas selama lima minggu ke depan dengan tema 5 Weeks of Fab, Fit and Fun. Kami yakin memiliki pola hidup lebih sehat itu menyenangkan, apalagi saat sekaligus meraih kesempatan memenangkan hadiah luar biasa,” ujar CEO Erajaya Digital Joy Wahyudi.Informasi dari kompetisi ini bisa didapatkan melalui tautan https://ibox.co.id/page/the-fit-squad, termasuk proses pendaftaran dan cara mengunduh aplikasi Challenges. Selama kompetisi berlangsung, peserta mengumpulkan poin setiap harinya dengan menyelesaikan tantangan dari Close Your Rings.Erajaya Digital mempersiapkan iPhone 14 Pro, Apple Watch Ultra dan AirPods sebagai hadiah untuk tiga peserta dengan poin akumulasi terbanyak. Peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan poin ekstra dengan mengikuti bootcamp setiap hari Sabtu selama periode kompetisi di GBK Senayan, Jakarta.Bootcamp tersebut bekerja sama dengan sejumlah komunitas olahraga dengan aktivitas seperti latihan kardio high intensity interval training (HIIT) bersama Empire Fit Club, komunitas IndoRunners untuk latihan lari, Gudang Gudang Yoga Studio untuk yoga, Ride Jakarta untuk bersepeda dan Steps Academy untuk dansa.Selama periode penyelenggaraan The Fit Squad, iBox Indonesia menawarkan promo Apple Watch hemat hingga Rp2,5 juta serta serta dapatkan cicilan nol persen hingga 24 bulan dengan kartu kredit bank tertentu.