Seluruh Ponsel Nokia Kebagian Android 9 Pie

: HMD Global merupakan satu dari sejumlah perusahaan yang akan memperbarui smartphone karyanya ke Android 9 Pie.Pembeli model smartphone bermerek Nokia yang diluncurkan oleh HMD Global patut menyambut gembira. Perusahaan asal Finlandia ini berencana menggulirkan update ke sistem operasi Android 9 Pie. Namun hingga saat ini, belum tersedia informasi terkait waktu pengguliran update tersebut.Baru-baru ini HMD Global mengonfirmasi bahwa pengguliran ini tidak terbatas pada segmen perangkat tertentu. Smartphone Nokia yang diperkirakan menerima Android 9 Pie dalam beberapa bulan mendatang termasuk perangkat Android Go, yaitu Nokia 1 dan Nokia 2.1.Sedangkan perangkat lainnya termasuk Nokia 2, Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 8, dan Nokia 8 Sirocco, serta Nokia 7, Nokia X6 dan Nokia X5 yang hanya dipasarkan secara khusus di Tiongkok.Nokia 7 Plus diprediksi akan menjadi ponsel cerdas yang akan menerima Android 9 Pie ini, sebab merupakan satu-satunya smartphone HMD Global yang terdaftar pada program Developer Preview. Penerima update selanjutnya diperkirakan sebagai Nokia 8 dan Nokia 8 Sirocco.Selain itu, smartphone Android Go juga diperkirakan akan menerima update terlebih dahulu, sebelum perangkat kelas menengah dan berharga terjangkau lain bermerek Nokia.(MMI)