SpaceX akan Gunakan Kembali Falcon 9 untuk Kirimkan Satelit Telkom

Pada bulan Mei lalu, SpaceX meluncurkan varian Block 5 dari roket Falcon 9 untuk pertama kalinya.Sebelum peluncuran tersebut, Ars Technica bertanya pada pendiri dan CEO SpaceX Elon Musk berapa lama waktu yang diperlukan sebelum booster Block 5 kembali diluncurkan."Kami akan sangat hati-hati dalam membongkar roket ini dan mengonfirmasi bahwa desain roket kami memungkinkannya untuk digunakan tanpa harus dibongkar," kata Musk ketika itu. "Ironisnya, kita harus membongkarnya untuk memastikan bahwa ia tidak perlu membongkarnya."Tampaknya proses pembongkaran Block 5 tidak memakan waktu lama. Sekarang, roket tersebut siap untuk kembali diluncurkan.SpaceX akan meluncurkan satelit Merah Putih milik Telkom ke Geostationary Transfer Orbit menggunakan Block 5. Satelit tersebut akan diluncurkan dari Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral Air Force Station yang terletak di Florida, Amerika Serikat.Seperti yang disebutkan oleh CNET, jika misi pengiriman satelit telekomunikasi itu berjalan lancar, maka Block 5 akan mendarat di kapal drone "Of Course I Still Love You" yang berjaga di Samudra Atlantik. Ia kemudian akan disiapkan untuk diluncurkan ketiga kalinya.Membuat roket yang bisa digunakan kembali adalah visi utama dari SpaceX untuk membuat biaya perjalanan ke luar angkasa menjadi semakin murah dan semakin mudah.Jika manusia ingin bisa tinggal di planet lain, maka kita harus bisa melakukan peluncuran ke luar angkasa sering.(MMI)