realme Usung Tema Keep It Real di 828 Fan Festival

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: realme menggelar acara yang diperuntukan bagi komunitas dan penggemar produknya, bertajuk realme 828 Fan Festival. Setelah dua tahun diadakan secara online, realme 828 Fan Festival kembali diselenggarakan secara offline.“Dengan keseruan dan kejutan tanpa henti dari kami, realme 828 Fan Festival telah menjadi benchmark baru bagaimana sebuah merek smartphone mengapresiasi realme Fans,” ujar Marketing Director realme Indonesia Michonne Wang.Ajang ini dimeriahkan oleh Brand Ambassador realme Indonesia Iqbaal Ramadahan, serta menampilkan Petrus Mahendra atau Mahen. realme juga secara resmi mengumumkan pihaknya menjadi Official Smartphone Partner festival musik bertajuk Pestapora.realme 828 Fan Festival tahun 2022 ini mengusung tema Keep it Real dan mengajak realme penggemar produknya untuk lebih berani dalam berekspresi menjadi versi terbaik dari diri mereka melalui musik.Selain penampilan bintang tamu dan realme Fans bertalenta, acara ini juga dimeriahkan oleh realme Fans Awards, Product Experience, Mini Talkshow, sampai Lucky Draw dan Games berhadiah menarik.Di realme 828 Fan Festival ini, realme juga memberikan award bagi para realme Fans sebagai tambahan bentuk apresiasi. Beberapa kategori award yang bisa didapatkan oleh realme Fans antara lain Most Favorite City Leader, City Leader of The Year, The Most Outstanding Performance realme Fans, The Most Favorite Moderator, Moderator of The Year, realme Fans Club of The Year, The Most Favorite Content Creator, Creative Content Creator of The Year.Sebagai payung yang menaungi realme Fans, realme Community juga memiliki agenda acara tersendiri yang rutin dilaksanakan. Aktivitas tersebut termasuk realme Virtual Class sebagai wadah workshop bagi realme Fans untuk mendapatkan pengetahuan bermanfaat.Aktivitas lainnya yaitu realme Insider sebagai tempat untuk mengulas produk terbaru realme sebelum diluncurkan secara massal. realme mengajak kepada seluruh anak muda Indonesia untuk bergabung, berdiskusi, dan berbagi informasi dalam realme Community.