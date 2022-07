Line Next Gandeng 10 Mitra Investasi Strategis untuk Ekosistem NFT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Line Next, usaha milik Line yang didedikasikan untuk mengembangkan dan memperluas ekosistem global NFT, mengumumkan telah menandatangani perjanjian investasi strategis senilai USD10 juta dengan 10 perusahaan.SoftBank, Naver, Naver Webtoon, Naver Z, Line Games, Cj Enm, YG Plus, Shinsesage, Hashed, dan K Auction yang akan bekerjasama dalam peluncuran DOSI, platform NFT global dari Line.Perjanjian ini juga akan menyediakan dukungan terhadap bisnis dan pengembangan proyek-proyek NFT berdasarkan konten IP mereka.Melalui investasi ini, Line Next akan bekerja sama secara strategis dengan perusahaanperusahaan penyedia konten, distribusi, gim, dan hiburan yang memiliki serta mengoperasikan beragam IP, agar dapat menjadi pemimpin di pasar NFT global.Line Next bertujuan untuk memperkenalkan platform NFT ke masyarakat dengan NFT yang ramah bagi pengguna secara umum. Dari sisi para mitra, mereka bergabung dengan Line Next untuk memasuki pasar baru dengan mengakselerasi konten-konten global melalui berbagai proyek NFT.Line Next juga akan mengembangkan proyek NFT eksklusif dengan Naver's Now, dan CJ ENM menggunakan IP hiburan mereka, seperti Dia TV dan Street Man Fighter, untuk mendiversifikasi saluran konten mereka.NFT yang dikeluarkan melalui kemitraan ini akan tersedia untuk diperdagangkan melalui toko masing-masing mitra di pasar DOSI, yang dijadwalkan untuk diluncurkan akhir tahun ini.Selain itu, untuk memudahkan pengguna berpartisipasi di pasar NFT, Line Next berencana untuk menautkan login NAVER ke DOSI Wallet dan menyediakan Naver Pay sebagai salah satu opsi pembayaran untuk membeli NFT."Kunci untuk memperluas ekosistem Web3 adalah dengan membuat NFT berdasarkan kebutuhan pengguna dan memberikan nilai yang aktual" kata Youngsu Ko, CEO Line Next.“Dengan menerbitkan konten Asia ke pasar NFT global, kami akan memimpin budaya fandom baru dan adopsi NFT secara massal.”