Begini Kesan Singkat Menjajal Smart TV Xiaomi P1E 65 Inci

Jakarta: Xiaomi hari ini menggelar sesi khusus dengan beberapa wartawan untuk memperkenalkan lebih jauh produk anyar mereka yang sudah dipasarkan di Tanah Air.Bertempat di kantor mereka di Jakarta, Xiaomi memamerkan jajaran smart TV yang sudah diumumkan, seperti P1E 65” dan Xiaomi TV A2 Series. Mereka menjelaskan bahwa semua smart TV ini telah mendukung siaran digital DVB-T2.Xiaomi menyebut TV A2 Series punya dua ukuran layar, 43 inci dan 55 inci, dengan resolusi 4K. Sebagai generasi terkini, seri ini mengandalkan sejumlah fitur, seperti kualitas visual Dolby Vision pada resolusi 4K, dan Dolby Audio untuk aspek audio.Konsep bezel-less diklaim memungkinkan layar punya sudut pandang hingga 178 derajat. Satu hal yang cukup menarik dari aspek fisik adalah desain kaki yang kini tampil lebih elegan.Xiaomi TV P1E menjadi smart TV yang punya layar terbesar, 65 inci. Smart TV ini juga mendukung resolusi 4K, dengan tambahan teknologi MEMC 60Hz.Profil warna DCI-P3 78% color gamut dynamic range oleh HDR10, HLG dan Dolby Vision, memungkinkan pengguna menikmati gambar yang nyata di layar lebar. Untuk pengalaman audio, ia menyediakan dukungan Dolby Audio dan DTS-HD.Berbicara soal impresi awal (hands on), Xiaomi TV P1E 65” bisa dibilang merupakan primadona Xiaomi untuk produk TV pintar saat ini. Mereka menanamkan teknologi tercanggih dari aspek visual audio, dan keunggulan ini tak terpaku pada konten hiburan seperti film lewat layanan streaming. Kemampuan gaming juga bisa dibilang lebih dari mumpuni.Dalam sesi khusus ini, kami mencoba menjajalnya dengan bermain game PS5 yang telah mendukung fitur HDR, The Last of Us Part II. Terlihat pada menu pengaturan bahwa smart TV ini mampu menampilkan efek visual maksimal, dengan proyeksi visual yang bisa dibilang memanjakan mata.Dalam beberapa adegan, terlihat efek pencahayaan akurat saat terpantul dengan objek lain, dan kemudian menciptakan efek bayangan yang mulus. Setidaknya, bermain game PS5 dengan smart TV ini bisa membuat pengguna terpukau hampir setiap saat.Baik Xiaomi TV A2 Series dan Xiaomi TV P1E kini punya remote yang lebih besar. Ukurannya tak lagi mungil yang hanya menampilkan tombol esensial untuk pengoperasian layanan OTT (Over The Top).Bentuknya sekarang sama seperti remote TV konvensional, cukup besar dan punya tombol channel berdasarkan nomor. Langkah ini tampaknya diambil untuk memberikan rasa familier kepada konsumen baru yang ingin menonton siaran TV digital.Xiaomi TV A2 43” harganya Rp3.999.000, akan hadir secara eksklusif di Shopee mulai periode 7-14 Juli 2022. Selanjutnya akan dijual bersama Xiaomi TV A2 55” yang dibanderol Rp5.999.000, dan Xiaomi TV P1E 65 secara resmi secara online dan offline mulai tanggal 14 Juli 2022 di harga Rp9.499.000.