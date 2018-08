Hello Kitty Kini Jadi Vlogger

Hello Kitty kini menjadi seorang vlogger di YouTube. Dia memulai videonya dengan bercerita bahwa ketika dia mencoba mencari informasi tentang dirinya di Google, dia akan melihat orang-orang yang membencinya atau hater berkata bahwa dia akan melakukan apapun.Dalam video pertamanya, dia menjelaskan bagaimana dia bisa memulai channel di YouTube dan apa yang akan dia lakukan dengan channel tersebut.Hello Kitty mengaku bahwa perlu waktu satu tahun untuk meyakinkan Snario -- merek pemilik franchise Hello Kitty -- untuk mengizinkannya memulai vlog. Begitu juga dengan manager pribadinya."Kitty, internet itu tempat yang berbahaya," kata sang manager, seperti yang dikutip dari Polygon.Namun, Hello Kitty kukuh dengan pendirianya. Video pertamanya penuh dengan saran sarat inspirasi seperti mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru untuk merealisasikan mimpi Anda dan tidak pernah menyerah.Kitty mengaku bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, atau arah dari YouTube channel miliknya, tapi dia tidak sabar untuk mencari tahu.Kitty bahkan telah berencana untuk melakukan kolaborasi dengan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki rencana yang cukup matang untuk mengembangkan channel vlog-nya.Pada akhir video, Kitty mengajak para penontonnya untuk mengikuti channel. Ketika berita ini dibuat, video dari Kitty telah ditonton lebih dari 80 ribu kali.Anda bisa menonton video lengkapnya di bawah.(MMI)