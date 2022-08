Instagram Perbaiki Masalah Soal Suara di Reels

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Instagram telah memperbaiki bug terbaru yang menghilangkan suara dari klip video Reels yang diunduh dari layar edit. Bug ini mempengaruhi pengguna aplikasi versi iOS dan merugikan kreator pengguna Reels sebagai alat perekaman dan dan diunggah ke platform lain.Setelah The Verge merilis laporan terkait dengan permasalahan ini, juru bicara untuk induk perusahaan Instagram, Meta, Seine Kim, memberikan tanggapan menyebut bahwa perubahan ini tidak disengaja dan akan diperbaiki.Kim menyebut bahwa permasalahan tersebut diperbaiki via update yang mulai digulirkan ke Instagram pada hari Jumat lalu. Sejumlah pengguna iPhone mengaku telah menemukan permasalahan ini telah diperbaiki.Pada pengujian yang dilakukannya, The Verge mengaku dapat mengunduh klip dari Instagram Reels, lengkap dengan suara, sama seperti sebelum bug penyebab permasalahan tersebut menimbulkan masalah.Perbaikan ini diklaim akan membantu kreator untuk membuat konten dengan dukungan peralatan edit lebih baik, berkat dukungan sejumlah fitur seperti layar hijau atau green screen di Reels untuk penggunaan di video yang akan diunggah di platform lainnya.Sebagai informasi, TikTok dan Instagram telah terlibat dalam persaingan untuk mengukuhkan dominasinya di ranah video berdurasi singkat, namun Instagram menarik kembali sejumlah fitur pada fitur serupa TikTok karyanya yang lebih agresif untuk saat ini.Sejumlah pihak turut menilai alat edit internal dalam aplikasi TikTok tidak lebih baik dari alat edit video yang ditawarkan Instagram Reels. Dengan demikian, permasalahan ini mungkin merupakan ketidaksengajaan yang tidak beruntung, namun juga menjadi indikator bahwa TikTok perlu meningkatkan kemampuan alat editingnya.Sebelumnya, sebuah alat baru mengungkap cara aplikasi seperti TikTok dan Instagram dapat berpotensi menggunakan JavaScript untuk menampilkan data sensitif, termasuk alamat, password dan informasi kartu kredit, tanpa sepengetahuan pemilik data.Alat ini dapat ditemukan dalam InAppBrowser.com, dan yang pengguna perlukan hanyalah membuka aplikasi yang ingin diperiksa dan bagikan URL InAppBrowser.com di suatu tempat di dalamnya, seperti mengirimkan DM tautan kepada teman atau mengunggahnya di dalam komentar.Sementara itu, Instagram mungkin telah menunda perubahan kontroversialnya, namun tidak berarti perusahaan jejaring sosial ini berencana untuk menghentikan fokusnya dari konten dengan tampilan layar penuh.Dalam percakapan Ask Me Anything mingguan, CEO Instagram Adam Mosseri mengonfirmasi bahwa Instagram akan mulai menguji foto dengan rasio 9:16 dalam satu atau dua pekan mendatang.