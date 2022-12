WhatsApp Kembangkan Fitur View Once, Teks Akan Hilang Setelah Dibaca

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Logo WhatsApp. Foto: Istock

Jakarta: Usai keluarkan fitur view once pada foto dan video, aplikasi WhatsApp kali ini akan mengembanggkan kembali fitur view once pada pesan teks. View once atau sekali lihat adalah fitur yang membuat foto atau video langsung menghilang setelah dilihat oleh penerima foto atau video.WhatsApp juga sebelumnya sudah memberikan layanan fitur pesan menghilang atau disappearing messages. Namun, fitur tersebut hanya memberikan pengguna untuk mengatur pesan yang dikirim untuk hilang usai jangka waktu tertentu.Dilansir dari WABetaInfo, fitur chat yang hilang setelah dibaca sekali disertakan WhatsApp dalam pembaruan versi beta Android 2.22.25.20. Hal ini memungkinkan pengguna mengirim pesan yang hanya dapat dilihat sekali sebelum menghilang.Fitur terbaru view once kemungkinan dapat diakses melalui tombol di aplikasi yang memiliki logo kirim pesan biasa yang dikombinasikan dengan ikon gembok. Namun karena fitur ini masih dalam pengembangan, dan saat ini bahkan belum tersedia untuk penguji beta, desain ini dapat berubah sebelum dirilis secara resmi.Lebih lanjut, WhatsApp saat ini mencegah penerima untuk dapat mengambil tangkapan layar dari foto dan video yang dikirim dengan fitur view once jika mereka menggunakan versi terbaru aplikasinya, tetapi tidak jelas apakah perlindungan yang sama ini akan dimiliki pesan teks.Fitur view once terbaru juga hanya dapat digunakan untuk pesan tertentu daripada seluruh percakapan. Untuk fitur terbaru sendiri bisa diakses lewat tombol di aplikasi dengan logo kirim pesan biasa yang dikombinasikan dengan gambar gembok.Akan tetapi hingga kini, belum dapat dipastikan juga apakah WhatsApp juga menerapkan larangan penangkapan layar pada fitur view once pada teks tersebut atau tidak.