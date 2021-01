NVIDIA Bawa Teknologi RTX, DLSS dan Ray Tracing ke Banyak Game Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: NVIDIA mengumumkan kemitraan dengan sejumlah publisher game untuk menyediakan dukungan teknologi dari kartu grafis GeForce RTX, ray-tracing, dan NVIDIA DLSS ke game terbaru.Kemitraan ini membuat game yang bekerja sama khusus akan memiliki peningkatan kualitas grafis terbaik dan memanjakan mata gamer saat dipadukan dengan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX yang terpasang di perangkat masing-masing.NVIDIA menyebutkan kini sudah ada 36 game terdiri dari game terbaik di tahun 2020 dan game terbaru di tahun ini yang mendapatkan dukungan lengkap teknologi NVIDIA RTX, ray-tracing, dan NVIDIA DLSS.Call of Duty: Warzone yang merupakan game battle royale terpopuler dari Call of Duty kini ikut mendapatkan dukungan NVIDIA DLSS, setelah sebelumnya hadir di COD: Black Ops Cold War.“Ini merupakan penambahan yang bagus untuk meningkatkan performa game ini di PC, dan kami menantikan kemampuan yang sama di Warzone,” kata Eric Lavoie, Executive Producer Beenox.Teknologi NVIDIA DLSS memungkinkan gamer mendapatkan peningkatan frame rate signifikan. Tidak hanya itu, NVIDIA Reflex juga ikut dihadirkan untuk membantu gamer memiliki latensi rendah dari sistem gaming yang digunakan.NVIDIA sudah bekerja sama dengan Square Eix dan People Can Fly's untuk dukungan di game RPG terbaru bernama Outriders yang hadir tahun ini agar mendapatkan kemampuan dari NVIDIA DLSS.Game lainnya dari franchise ternama yang bakal rilis tahun ini yaitu Five Nights at Freddy's juga akan menerima dukungan yang sama termasuk ray-tracing.NVIDIA DLSS yang menyediakan frame rate tinggi di resolusi gambar tertinggi, didukung teknologi ray-tracing untuk menghasilkan efek bayangan dan pencahayaan yang sangat baik di dalam game. Sehingga detil grafis yang disajikan terasa sangat nyata.Perpaduan kemampuan tersebut yang menjadi andalan The Medium, sebuah game horor psikologis membuatnya bisa menghadirkan nuansa mengerikan yang sangat nyata hanya dari kualitas grafisnya saja.Pengalaman kualitas grafis serupa juga bisa didapatkan di game terbaru bernama F.I.S.T: Forged in Shadow Torch garapan TiGame asal Tiongkok yang bertemakan dunia dieselpunk.NVIDIA juga memberikan dukungan GeForce RTX, ray-tracing, dan NVIDIA DLSS ke dua game terbaru yaitu Iron Conflict dan Edge of Eternity yang saat ini masih dalam tahap Early-Access.NVIDIA juga tidak meninggalkan game battle royale fenomenal seperti Fortnite. Game ini akan mendapatkan tiga arena pertempuran yang sepenuhnya menyajikan teknologi NVIDIA RTX yang berisikan quest untuk mendapatkan giveaway berhadiah laptop berspesifikasi NVIDIA GeForce RTX 30 Series.NVIDIA mengumumkan kompetisi bagi komunitas gamer Minecraft lewat event Minecraft with RTX Build Challenge. Di sini gamer ditantang untuk membangun karya terbaik Minecraft yang didukung NVIDIA RTX ON serta ray-tracing dan DLSS.(MMI)