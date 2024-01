Huawei Rilis Produk Baru MatePad Pro 13.2" & FreeClip TWS di Shopee Mall, Ada Free Gift!

Advertisement

Jakarta: Kabar gembira datang bagi para penggemar teknologi. Pada awal 2024, Huawei merilis beberapa produk terbaru yang hadir di Shopee Mall dengan promo menggiurkan.Produk tersebut adalah tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2" dan HUAWEI FreeClip earphone TWS . Selain dua produk baru di atas, Huawei juga menghadirkan HUAWEI MatePad 11" baru yang mendapatkan upgrade kapasitas lebih besar dari generasi sebelumnya.Mulai Kamis, 11 Januari hingga 26 Januari 2024, Anda bisa melakukan pre-order produk-produk tersebut dengan bonus paling spesial di Shopee Mall, yaitu Gratis Hadiah Senilai s.d 5.7JT + Cicilan 0% untuk SPayLater & Kartu Kredit. Dapatkan bonus gratis senilai jutaan rupiah serta promo Cicilan 0% jika menggunakan SPayLater untuk pembelian HUAWEI MatePad Pro 13.2, HUAWEI FreeClip earphone TWS, dan HUAWEI MatePad 11" [8GB RAM+128GB ROM] sepanjang periode pre-order di Shopee.Kunjungi Huawei Official Store di Shopee Mall yang dijamin ori. Apalagi ada promo 7 Hari Pengembalian, 100% Ori, dan Gratis Ongkir dari Shopee Mall.Tidak perlu ragu lagi, produk-produk unggulan Huawei di atas tak hanya patut kamu dapatkan lantaran bonusnya yang menggiurkan, namun juga karena keunggulannya yang tak boleh diragukan. Yuk, kita bahas spesifikasi dan kelebihannya satu per satu.Pertama, ada HUAWEI MatePad Pro 13.2", yaitu tablet dengan layar Flexible OLED 13,2-inchi yang memiliki bezel tipis. Memiliki body yang tipis dan ringan, produk ini hanya memiliki bobot 580 gram.Kelebihan lainnya dari MatePad Pro 13.2" ini adalah New PC-Level WPS Office 2.0, di mana kamu bisa atur margin di Word, pivot table di Excel, dan melakukan rangkaian hal lainnya yang sebelumnya tidak bisa di tablet. Cocok banget untuk digunakan bekerja atau belajar. Jadi kamu bisa menggunakan tablet layaknya laptop!(Foto: consumer.huawei.com/id/)HUAWEI MatePad Pro 13.2" memiliki dua pilihan warna, yaitu Black dan Green. Untuk warna Black, kapasitasnya adalah 12GB RAM + 256GB ROM dengan harga Rp14.999.000. Sementara itu, untuk warna Green memiliki kapasitas 12GB RAM + 512GB ROM dengan harga Rp17.999.000. Jika kamu melakukan pre-order HUAWEI MatePad Pro 13.2" ini pada 11-26 Januari 2024, kamu bisa mendapatkan free gift senilai 5.7JT, lho!Free gift tersebut terdiri dari HUAWEI Keyboard, HUAWEI M-Pencil (3rd Generation) Powered by NearLink, HUAWEI Mouse, dan HUAWEI FreeBuds 5. Buruan check-out sebelum kehabisan dan dapatkan semua bonusnya selama persediaan masih ada.Selain tablet, Huawei juga menghadirkan earphone terbaru yang stylish, yaitu HUAWEI FreeClip Open-Ear TWS Earphone. Sesuai namanya, produk ini adalah earphone True Wireless Stereo (TWS) dengan teknologi nirkabel atau tanpa kabel.Produk ini patut kamu miliki lantaran memiliki Desain C-Bridge Fashionable dengan kenyamanan maksimal. Enggak perlu khawatir bolak-balik ngecas kalau pakai earphone TWS ini, karena HUAWEI FreeClip memiliki daya tahan baterai yang lama yaitu hingga 36 jam! Produk ini juga memiliki standar IP54 yang tahan air dan keringat, cocok banget untuk dipakai ketika berolahraga.(Foto: facebook.com/HuaweimobileID)Desain HUAWEI FreeClip yang ergonomis juga membuatnya nyaman di telinga, apalagi bobotnya ringan yaitu hanya 5,6 gram untuk masing-masing earbuds. Ada dua pilihan warna HUAWEI FreeClip, yaitu Black dan Purple dengan harga Rp2.699.000 untuk pembelian di Shopee Mall.Nah, kalau kamu ingin memilikinya, langsung pre-order produk ini dalam periode 11-26 Januari 2024, karena ada bonus menarik yang menantimu. Dapatkan free gift senilai 1.1JT yaitu HUAWEI Band 8 untuk pembelian HUAWEI FreeClip selama periode promosi berlangsung. Ingat, check-out produk-nya di Shopee Mall, ya!(Foto: facebook.com/HuaweimobileID)Terakhir, ada HUAWEI MatePad 11" 8GB RAM+128GB ROM yang mendapatkan upgrade kapasitas RAM dari 6GB menjadi 8GB dan chipset yang lebih baru dari generasi sebelumnya. Sepanjang periode promo yang sama, kamu yang melakukan pre-order produk ini juga bisa mendapatkan bonus free gift menggiurkan.Hanya dengan membayar Rp6.879.000, kamu bisa mendapatkan HUAWEI MatePad 11" 8GB RAM+128GB ROM beserta bonus senilai 3.8JT berupa HUAWEI Keyboard, HUAWEI M-Pencil (2nd Generation), Bluetooth Mouse, dan HUAWEI FreeBuds SE. Dijamin untung maksimal! Apalagi produk ini bakal jadi pilihan paling tepat untuk kamu yang produktif, lantaran memiliki PC Level WPS Office. Produk ini juga dilengkapi dengan 120Hz Layar Resolusi 2.5K, Support HUAWEI M-Pencil 2nd Gen, dan kemampuan Multi-Window untuk multi-task di satu layar.Itulah detail dan spesifikasi dari produk-produk teranyar Huawei di Shopee Mall yakni tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2" dan earphone HUAWEI FreeClip TWS. Huawei juga menghadirkan seri MatePad 11" dengan fitur upgrade dari versi sebelumnya. Spesial di Shopee Mall, kamu juga bisa menikmati promo FREE Gift Worth Value up to 5.7JT + Cicilan 0% untuk SPayLater & Kartu Kredit. Hadiah gratis yang disuguhkan sangatlah fenomenal karena bernilai jutaan rupiah, menarik banget kan!Maksimalkan promonya dengan membeli tiga produk HUAWEI di atas melalui fitur Shopee Live! Apalagi ada promo Diskon Murah 2X Sehari di yaitu Diskon s/d 40RB di Jam 12 Siang dan Jam 8 Malam di Shopee Live. Belanja kamu pun akan semakin hemat! Tentunya, semua produk Huawei dirancang dengan beragam fitur unggul dan teknologi canggih. Selain itu, produknya juga memiliki kualitas tinggi dan terjamin. Dengan segala keunggulannya, tak heran jika merek Huawei begitu dikenal di masyarakat.Diketahui, Huawei merupakan sebuah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkemuka di dunia yang telah berdiri sejak tahun 1987. Produk yang disajikan sangatlah beragam mulai dari smartphone, jam tangan, tablet atau MatePad, dan sebagainya. Dilansir dari laman resminya, Huawei berkomitmen untuk mendukung perkembangan teknologi digital dan menghadirkan solusi inovatif melalui produk-produknya, agar masyarakat bisa saling terhubung dan menciptakan generasi yang cerdas.Tak bisa dipungkiri, kehadiran produk Huawei berperan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan fitur canggih yang disuguhkan merek kenamaan tersebut, segala aktivitas keseharian pun semakin praktis dan cepat terselesaikan. 