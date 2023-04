Daftar Game Gratis Xbox Pass April 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Xbox menjadi satu-satunya konsol dari Microsoft untuk menunjang kebutuhan gaming para penggunanya. Belum lama ini, Microsoft juga sudah mengumumkan terdapat beberapa game gratis do Xbox Game Pass per April 2023. Event ini mengajak para pemain untuk bermain game-game unggulan tanpa dipungut biaya sedikitpun.Bagi para pemain yang ingin mendapatkan game gratis tersebut, pastikan pemain sudah berlangganan Xbox Pass. Perlu diketahui bahwa pemain PC juga bisa bermain game konsol menggunakan Xbox Pass ini, karena memang sistem ini menggunakan sistem cloud.Microsoft sendiri mengonfirmasi terdapat 6 game unggulan yang akan masuk sebagai game baru di Xbox Game Pass. keenam game tersebut sudah bisa dimainkan oleh para pemain pada April 2023, game-game tersebut adalah sebagai berikut:1. Iron Brigade - 6 April (Cloud, Console)2. Ghostwriter: Tokyo - 12 April (Cloud, Console, PC).3. NHL 23 - 13 April (Sonsole, EA Play).4.Goat Simulator - Sudah Tersedia (Cloud, Console, dan PC).5. Minecraft Legends - 18 April (Cloud, Console, PC).6. Loop Hero - Sudah Tersedia (Console, dan PC).Game-game tersebut sudah bisa dimainkan pada bulan April 2023 mendatang, sehingga Xbox Game Pass sudah mempunyai banyak game pilihan yang bisa dimainkan oleh para pemain. Selain itu, terdapat game yang bisa dimainkan tanpa harus mempunyai konsol.Selain keenam game yang sudah disebutkan, terdapat beberapa game ayng akan hadir pada 15 April mendatang dan segera bisa dimainkan melalui Xbox Game Pass. Berikut adalah game yang akan hadir pada tanggal tersebut:1. Panzer Corps II (PC).2. The Long Dark (Cloud, PC, Console).3. The Dungeon of Naheulbeuk (Cloud, PC, Console).4. Life is Strange: True Colors (Cloud, PC, Console).5. Moonglow Bay (Console, Cloud, PC).7. Rainbow Six Extraction (Cloud, Console, PC).6. The Riftbreaker (Cloud, Console, PC).