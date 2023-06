Ada 5 Game untuk Dosi dari Line Next, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Line Next, perusahaan Line yang didedikasikan untuk mengembangkan dan memperluas ekosistem NFT, telah mengumumkan lima judul baru untuk game Web3 Game Dosi. Judul-judul tersebut secara resmi diumumkan pada situs promosi Game Dosi.Game Dosi adalah platform game Web3 berbasis platform NFT global Line Next, Dosi, menyediakan game Web3 yang memungkinkan pengguna untuk memiliki dan memperdagangkan barang digital.Dengan slogan “Gamer First, Web3 Next,” platform ini akan merilis game yang berpusat pada pengguna, yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Menjelang peluncuran resmi Game Dosi, Line Next mengumumkan jajaran lima judul baru yang semuanya dijadwalkan akan dirilis pada paruh kedua tahun 2023, termasuk:- Sweet Monster Guardians: Game pertahanan di mana pengguna dapat mempertahankan kota dengan melakukan drag-and-drop kartu-kartu karakter yang unik, dan akan menjadi yang pertama yang menawarkan pre-sales di Game Dosi.- V.L.O (Vestria the Last Order): RPG (role-playing game) kolektif yang menampilkan berbagai petualangan dan pertempuran pada perang post-Vestri.- KEROZ: Game Roguelike yang menawarkan pengalaman action gameplay yang spektakuler.Drawshop Kingdom Reverse: Game berbasis blockchain di mana pengguna dapat memperoleh NFT melalui avatar, mesin, dan boneka.- Project GD: Game in-house Line Next dengan detail yang nantinya akan diumumkan secara lebih lanjutSelanjutnya, Line Next juga berencana untuk mengumumkan jajaran kedua dari judul-judul baru yang menampilkan konten populer secara global pada paruh kedua tahun ini.Selain mengumumkan judul-judul baru, Game Dosi juga meluncurkan halaman komunitas di Discord dan Twitter serta mengadakan acara spesial untuk merayakan peluncuran tersebut.Pengguna yang berhasil menyelesaikan misi melalui halaman komunitas resmi tersebut sebelum tanggal 31 Mei dapat menerima NFT dari Project GD sebagai hadiah. NFT tambahan juga akan diberikan melalui undian berdasarkan jumlah pendaftaran Game Dosi di Discord.Peluncuran resmi Game Dosi dijadwalkan pada tanggal 18 Mei, saat keanggotaan tersedia untuk dibeli. Tersedia dalam tingkatan Gold dan Platinum, keanggotaan akan memberikan manfaat khusus termasuk akses awal pada game.