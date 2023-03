APICTA Beri Penghargaan Kepada Pelajar Pemenang Kompetisi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Taipei: Asia Pacific ICT Alliance (APICTA), didukung oleh Ministry of Digital Affair (MODA) Taiwan, memberikan penghargaan kepada sejumlah pelajar dan tokoh pemenang kompetisi APICTA 2022, di ajang Smart City Summit & Expo 2023, di Taipei, Taiwan.Kompetisi yang berlangsung di Pakistan mulai tanggal 7 Desember dan berakhir pada tanggal 11 Desember 2022 ini menjadi kompetisi pertama yang diselenggarakan secara offline setelah diselenggarakan secara online selama pandemi Covid-19.“Pencapaian ini merupakan bukti dari kegigihan tim kami dan merupakan tujuan dari niat kami dan komunitas lebih luas. Saya merasa terhormat untuk ada di sini untuk Anda secara personal untuk menyampaikan rasa syukur saya,” ujar Minister of Digital Affair Taiwan Audrey Tang.Kompetisi ini diikuti oleh lebih dari berbagai pendaftar dari berbagai wilayah di Asia Pasifik, dengan 200 di antara meraih medali perak. Di ADI Pavillion, APICTA dan MODA memberikan penghargaan kepada pemenang kompetisi asal Taiwan di enam kategori.Kategori Student - Junior diberikan kepada anggota dari dari Kang Chiao International School. Penghargaan pada kategori ini juga diberikan kepada National Central University dan National Taiwan Ocean University.Sedangkan pada kategori Industrial, penghargaan diberikan kepada Institute for Information Industry, dan kategori Student Tertiary diberikan kepada National Central University. Sementara itu, penghargaan pada kategori Artificial Intelligence diberikan kepada Frontier.cool, yang juga menerima penghargaan pada kategori Start-up.Penghargaan pada kategori Internet of Things diberikan kepada Brocere Electronics Corp. Ltd, sedangkan penghargaan pada kategori Research & Development diberikan kepada Smart and Talent Studio serta Huei-Ming School for Blind Children.Penghargaan APICTA ini diberikan pada enam kategori utama, yaitu Consumer, Inclusions and Community Services, Industrial, Business Services, Public Sector and Government, dan Student, serta lintas kategori Start-Up dan Research & Development.Sebagai informasi, gelaran kompetisi tahunan yang diselenggarakan APICTA tersebut juga akan dihelat pada tahun 2023 ini. Pada tahun ini, ajang kompetisi tersebut akan diadakan di Hong Kong.