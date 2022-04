Samsung Smart Monitor M8 Dukung Produktivitas dan Hiburan

(MMI)

Jakarta: Samsung Electronics Indonesia resmi mengumumkan seri Smart Monitor terbarunya, M8. Monitor ini diklaim menghadirkan desain stylish dalam ukuran layar luas 32 inci resolusi UHD dan dilengkapi SlimFit Cam.Seri Samsung Smart Monitor adalah jajaran layar do-it-all yang dirancang untuk pengguna yang menginginkan produk yang menawarkan fungsionalitas sekaligus hiburan di rumah. Selain sebagai monitor biasa, Smart Monitor juga memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai layanan OTT, termasuk Netflix, Amazon Prime Video, dan Apple TV melalui Wi-Fi tanpa harus terhubung ke PC atau TV.“Perangkat multifungsi yang mampu melakukan berbagai tugas dalam satu alat kini menjadi semakin penting. Untuk itulah kami hadirkan Samsung Smart Monitor M8 yang mampu melakukan tugas monitor konvensional sekaligus menyajikan konten streaming dan video call dalam satu perangkat,” jelas Ellya, Head of Display Business, Samsung Electronics Indonesia.Samsung Smart Monitor M8 memiliki tebal 11.4mm, dengan desain flat-back dan warna warm white, yang diklaim cocok untuk berbagai set up dan ruangan, mulai dari sudut home-office hingga layout ruangan terbuka.Smart Monitor M8 memungkinkan terhubung secara nirkabel ke PC Windows atau Mac dan menggunakan berbagai fitur, termasuk Samsung DeX, Apple AirPlay 2, serta dapat mirroring konten dari smartphone. Di sini juga terdapat layanan cloud Microsoft 365 untuk produktivitas yang memanfaatkan cloud-based app.Sementara itu, SlimFit Cam punya sistem magnetik dan dapat dilepas. SlimFit Cam juga memiliki fitur Face Tracking dan Auto Zoom untuk mengidentifikasi wajah seseorang saat berada di layar dan secara otomatis memfokuskan pada subyek tersebut.M8 juga dilengkapi dengan Eye Saver Mode dan Flicker Free untuk meminimalkan ketegangan mata dan mencegah flickering. Smart Monitor M8 pun mendapatkan CES Innovation Awards Honoree dari CTA (Consumer Technology Association) sebagai pengakuan atas beragam teknologi pada layarnya.Smart Monitor M8 mampu terhubung ke berbagai perangkat smart melalui Smart Hub. Aplikasi SmartThings memungkinkan pengguna melacak semua perangkat IoT di rumah dengan mudah dengan panel kontrol intuitif yang menampilkan berbagai informasi dari perangkat-perangkat yang terhubung ke M8.Dilengkapi dengan mikrofon Far Field Voice dengan sensitivitas tinggi, gunakan perintah suara untuk mengontrol perangkat dengan asisten pintar Bixby. Selain itu, mikrofon menggunakan fungsi Always on Voice, menampilkan informasi percakapan di layar saat Bixby diaktifkan, meskipun layar monitor dalam kondisi off.Samsung Smart Monitor M8 tersedia untuk preorder pada tanggal 8-30 April 2022 di situs resmi Samsung Indonesia dan Official Store di sejumlah e-commerce. Selama periode pre-order, harganya Rp8.999.000 (dari harga awal Rp. 10.999.000) beserta bonus Logitech Keyboard & Mouse beserta paket Microsoft 365 Personal senilai total Rp2.000.000.