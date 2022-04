Festival NFT Terbesar di Indonesia Bakal Ada di Yogyakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indo NFT Festiverse, festival Non Fungible Token (NFT) terbesar di Indonesia akan digelar di Yogya pada tanggal 9 hingga 17 April mendatang di Galeri R.J Katamsi, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.Pameran yang diadakan oleh Art Pop Up dan merupakan hasil berkolaborasi dengan Galeri R.J. Katamsi dari Institut Seni Indonesia dan Sewon NFT Club ini bertajuk Indo NFT Festiverse, dan akan dilaksanakan secara hybrid, baik secara online maupun offline.“Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pertama diadakannya Indo NFT Festiverse, festival NFT terbesar di Indonesia ini, karena potensi seni rupa digital maupun fisik yang sangat luas,” ujar Founder Art Pop Up Intan Wibisono.Intan menjelaskan, fokus dari Indo NFT Festiverse adalah mempertemukan dan mengapresiasi teknologi yang bersinggungan dengan dunia seni. Sehingga festival ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk bertemunya kreator NFT, kolektor NFT, pegiat, komunitas, dan pelaku industri teknologi.Dari gelaran ini, Art Pop Up berharap banyak terjadi tukar pengetahuan dan pengalaman serta berbagai ide dan project yang bisa dihasilkan. Intan menjelaskan bahwa selama acara NFT Indonesia berlangsung, sebanyak lebih dari 200 kreator NFT akan berpameran melalui 80 layar dan instalasi seni.Selain itu, acara ini akan dimeriahkan oleh acara bincang-bincang atau talkshow bersama pembicara ahli serta pelelangan karya setiap harinya. Intan turut menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 15 pembicara ahli dari dunia seni dan industri NFT akan berpartisipasi dalam talkshow.Ahli tersebut di antaranya adalah Indra Aziz, Matter Mos, Sudjud Dartanto, Rain Rosidi, Rudi Hermawan, Dettytoski, Deathless Ramz, Sewon NFT Club, Monday Art Club, DagoDAO. Sebagai informasi, talkshow akan diselenggarakan setiap hari pada pukul 19.00 hingga 20.00 WIB via kanal YouTube DailySocial langsung dari Galeri Katamsi.Selain itu, Intan menyebut sebanyak lebih dari 300 kreator NFT telah mengirimkan karyanya untuk berpartisipasi dalam Indo NFT Festiverse. Namun setelah melalui proses verifikasi terhadap beberapa kriteria yang ditetapkan, hanya karya dari 200 kreator yang terpilih dan berpeluang untuk dipamerkan di Galeri Katamsi.Sebagai gambaran dari dinamika pasar NFT sekunder, akan ada delapan kolektor NFT yang turut memamerkan koleksi NFT mereka. Kedelapan kreator NFT juga akan melelang karyanya setiap hari, dan dapat disaksikan via kanal Instagram DailySocial. Selain itu, Indo NFT Festiverse didukung oleh TokoMall, inisiatif dari TokoCrypto, dan GoPlay.