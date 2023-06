Insta360 Luncurkan Kamera Aksi Baru GO 3

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Perusahaan kamera Insta360 meluncurkan Insta360 GO 3, kamera aksi berukuran kecil sebagai penerus GO 2, mengunggulkan ultra-portability dan tersedia dengan Action Pod yang didukung layar sentuh dan bisa dibalik atau flip.Mengutip GSM Arena, Insta360 GO 3 berbobot seberat 35 gram dan didukung aperture F2.2 dan focal length 11.24mm. Kamera ini berkemampuan memotret dalam format INSP dan DNG dan merekam video dalam format MP4.Pengguna juga memotret dengan Insta360 GO 3 dalam resolusi 2560 x 2560 piksel (1:1), 1440 x 2560 (9:16), 2560 x 1440 (16:9), dan 2936 x 1088 (2.7:1). Sementara itu, kamera dapat merekam video beresolusi 1080p, 1440p dan 2.7K pada 24, 25, 30, dan 50 FPS. Sayangnya, resolusi 2.7K tidak mendukung 50 FPS.Insta360 GO 3 memiliki tiga mode perekaman video, yaitu Pre-Recording, Loop Recording dan Timed Capture. Mode Timed Capture dinilai sejumlah pihak sebagai mode paling menarik, sebab memungkinkan pengguna menjadwalkan GO 3 untuk aktif dan mulai merekam di waktu tertentu.Selain itu, kamera aksi ini juga didukung mode FreeFrame yang memungkinkan pengguna melakukan modifikasi terhadap rasio aspek dari video setelah perekaman selesai. Kemampuan tersebut memungkinkan pengguna untuk merekam satu video untuk diunggah sebagai Instagram Reel dalam rasio aspek 9:16 atau video YouTube di rasio aspek 16:9.Dengan Insta360 GO 3, pengguna juga dapat merekam video slow-motion 120 FPS dalam resolusi 1080p. Insta360 GO 3 didukung gyroscope 6-axis dan dilengkapi dengan FlowState Stabilization dan 360 Horizon Lock untuk merekam video tanpa perlu miring atau distorsi.Kamera ini juga dilengkapi dengan mikrofon ganda sehingga dapat merekam video dengan audio jernih. Sementara itu, Action Pod ini dilengkapi layar sentuh flip berukuran 2,2 inci dan berbobot 96,3 gram.Selain itu, Action Pod dapat terhubung dengan Insta360 GO 3 via Bluetooth untuk kendali jarak jauh dan preview secara langsung. Insta360 GO 3 juga dapat dikendalikan melalui kendali suara untuk kemudahan pengoperasian hands-free.Action Pod mengantongi sertifikasi IPX4 dan didukung oleh baterai berkapasitas 1.270mAh yang dapat diisi ulang via port USB-C dan terisi hingga 100 persen dalam kurun waktu 65 menit. Sementara itu, Insta360 GO 3 mengantongi sertifikasi IPX8 dengan baterai 310mAh yang membutuhkan waktu selama 35 menit untuk terisi penuh.Insta360 GO 3 diiklankan dapat digunakan untuk merekam selama 45 menit, dan meningkat menjadi 170 menit saat dihubungkan ke Action Pod. Selain itu, Insta360 GO 3 kompatibel dengan perangkat Android dan iOS.Insta360 menawarkan GO 3 dalam pilihan warna putih menyeluruh, dengan paket penjualan terdiri dari Magnet Pendant, Easy Clip, Pivot Stand, dan Lens Guard. Aksesori opsional termasuk Monkey Tail Mount, Mini 2-in-1 Tripod, dan Screen Protector.Kamera ini ditawarkan dalam tiga varian ruang penyimpanan, yaitu 32GB, 64GB, dan 128GB, dipasarkan seharga USD380 (Rp5,7 juta), USD400 (Rp6 juta), dan USD430 (Rp6,4 juta). Insta360 GO 3 akan dipasarkan di wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang via situs resmi Insta360 GO 3 dan Amazon.