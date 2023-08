Nothing Perkenalkan Sub-Brand Terjangkau, CMF by Nothing

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tersisip rapi dalam video Community Update, CEO Nothing Carl Pei menyampaikan pengumuman besar. Informasi yang mulai disampaikan Pei pada durasi 8.45 di video tersebut ini terkait dengan sub-brand baru Nothing bertajuk CMF by Nothing.Menurut Pei, CMF by Nothing akan menjadi brand lebih terjangkau dibandingkan dengan Nothing, terfokus dalam menyuguhkan desain tak lekang waktu dengan harga terjangkau, serta kualitas yang sulit untuk ditemukan pada segmen harganya.Mengutip GSM Arena, dua produk pertamanya, yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini, adalah smartwatch dan sepasang earbuds. Kedua produk ini akan diilhami mantra terfokus pada desain yang dimiliki oleh Nothing dan CMF by Nothing.Produk CMF diklaim akan berfungsi dengan baik karena juga mengusung fokus yang sama terkait pengalaman pengguna serupa Nothing. Sementara itu, Pei menegaskan bahwa Nothing tetap berkomitmen pada inovasi desain dan mendobrak batasan, sedangkan produk Nothing akan tetap premium, didukung performa terbaik dan teknologi terkini.CMF by Nothing akan dikelola oleh tim terpisah dalam perusahaan yang sama untuk memastikan tidak ada distraksi dari produk utamanya. Pei berjanji akan menghadirkan lebih banyak informasi terkait smartwatch dan earbuds pertama karya CMF by Nothing dalam beberapa bulan mendatang.Sebelumnya, Nothing resmi meluncurkan smartphone kedua karyanya, Nothing Phone (2) pada bulan Juli 2023 lalu. Perangkat baru ini dinilai sebagai update dari smartphone yang dirilis tahun lalu, yaitu Nothing Phone (1).Nothing Phone (2) didukung chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, serta dengan usungan desain serupa perangkat generasi pertama namun dengan perubahan soal antarmuka Glyph. Selain meningkatkan kamera pada ponsel terbarunya itu, startup yang dipimpin Carl Pei ini juga meningkatkan harga jual Nothing Phone (2).Ponsel cerdas ini hadir dengan tampilan serupa Nothing Phone (1), dengan bagian belakang transparan dan dihiasi antarmuka lampu LED. Namun, terdapat sedikit perubahan saat dibandingkan dengan generasi sebelumnya.