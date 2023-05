Huawei Dukung Telkomsel via Peluncuran Modem Orbit Pro H2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Huawei kembali mengumumkan dukungan untuk Telkomsel dengan menghadirkan inovasi pada perangkat modem Orbit Pro H2. Perangkat ini diklaim didukung konektivitas luas dan stabil untuk kebutuhan internet berbasis seluler.“Dukungan nyata Huawei pada keberlanjutan produk Orbit merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mengembangkan skenario ekosistem 1+8+N, untuk menciptakan Seamless AI Life yang mampu menyokong fleksibel koneksi berbagai perangkat digital,” ujar Country Head Huawei Devices Indonesia Patrick Ru.Huawei menyebut bahwa peluncuran ini melanjutkan kesuksesan kolaborasi perusahaannya dengan Telkomsel pada tahun 2022 via Orbit Star H1. Produk ini diklaim berhasil memperluas cakupan layanan Telkomsel Orbit di total 514 kota dan kabupaten hingga saat ini.Sebagai informasi, Orbit Pro H2 telah menggunakan SIM Card nano, dan diklaim didukung sejumlah keunggulan sehingga tangkapan sinyal dan pancaran koneksi internet lebih stabil dan luas. Berbasis teknologi modem 4G CPE, Orbit Pro H2 kini mampu terhubung dengan total 64 perangkat secara bersamaan.Huawei turut menyebut bahwa teknologi karyanya pada modem seluler ini mampu menyaring situs web yang masuk Whitelist dan Blacklist, guna mendukung penerapan internet sehat di lingkup keluarga.Teknologi LTE Category 7 dari Huawei diklaim menjadikan modem Orbit Pro H2 mampu menghadirkan kemampuan unduh hingga 300Mbps dan unggah hingga 100Mbps, atau satu setengah kali lebih cepat dari seri sebelumnya.Selain itu, modem ini memiliki dual band pada frekuensi 2.4GHz dan 5GHz, yang mendukung fitur auto switch untuk menjaga performa koneksi perangkat. Selain itu, teknologi Huawei pada modem Orbit Pro H2 ini menggunakan sistem operasi HarmonyOS Mesh+, dengan dukungan fitur Super Seamless Roaming.Modem Orbit Pro H2 ini didukung oleh chipset Hisilicon namun dengan pengaturan masih sama dengan generasi sebelumnya, yang dapat diakses via aplikasi HUAWEI AI Life, serta dilengkapi dengan pengaturan Parental Control Setting.Huawei Orbit Pro H2 juga didukung oleh HUAWEI HomeSec sebagai perangkat lunak, menawarkan perlindungan komprehensif atas serangan berbahaya dan virus lewat Anti-Brute Force dan LAN Firewall.Sementara itu, selama periode penjualan perdana mulai tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 2023, modem Orbit Pro H2 dapat dibeli seharga Rp1.199.000 per unit, dengan kuota FantaSix dari Telkomsel sebesar 150 GB untuk masa aktif 6 bulan.Momen peluncuran ini juga akan diikuti oleh promo diskon 28 persen untuk pembelian Orbit Pro H2 via situs myorbit.id dengan memasukan kode TSEL28 (kuota terbatas), serta cashback Rp100.000 untuk pembelian secara offline di gerai GraPARI atau kanal penjualan lainnya.Masih dalam periode program yang sama, pelanggan bisa membeli Orbit MiFi H1 seharga Rp749.000. Pelanggan juga bisa mendapatkan harga spesial untuk pembelian produk Orbit MiFi H1 melalui situs resmi MyOrbit seharga Rp699.000, serta penawaran harga spesial untuk modem Orbit lainnya di MyOrbit Official Store di Tokopedia dan shopee.Pengguna juga berkesempatan membeli kuota 10GB dengan harga Rp21.000, yang berlaku tujuh hari pemakaian di setiap pembelian kuota pada tiga bulan pertama. Promo ini berlaku di area Bali, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, and Sumatera.