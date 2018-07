Nutanix Ingin Sediakan Solusi Cloud Enterprise Fleksibel

Nutanix sudah dikenal sebagai penyedia solusi komputasi awal atau cloud untuk kalangan bisnis. Mereka mengklaim menjadi pelopor teknologi HyperConverged Infrastructure (HCI) untuk penyederhanaan data center.Teknologi HCI Nutanix diklaim bisa membuat data center yang memiliki banyak server dalam rak dapat disederhanakan menjadi 2 atau 3 appliances saja, menghemat tempat, daya listrik dan pendinginan secara signifikan.Dalam sebuah konferensi pers terbatas yang digelar Nutanix kemarin, 12 Juli 2018, di Jakarta mereka mengumumkan langkah untuk mengembangkan solusi Enterprise Cloud OS yang sudah dimiliki.Platform menawarkan skalabilitas serta kemudahan pengelolaan IT yang dibutuhkan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan bisnis.Kepada Medcom.id, pihak Nutanix mengaku melihat perkembangan teknologi cloud saat ini tidak akan hanya hadir dalam dua jenis yakni public cloud dan private cloud tapi juga ada yang dinamakan distributed cloud.Hal ini didorong oleh pertumbuhan dan pemanfaatan perangkat IoT Internet of Things serta pengguna dengan lansekap ROBO (Remote Office/Branch Office) yang membutuhkan manfaat cloud.Selain itu Nutanix juga menemukan adanya permintaan dari petinggi perusahaan seperti Chief Information Officer yang menginginkan agar beban kerja jenis elastic atau naik-turun dan predictable atau bisa diperkirakan sehingga bisa ditangani mudah.Perusahaan juga dituntut lebih hemat biaya melalui penggunaan skema pay-as-you-grow sehingga tidak lagi harus memboroskan anggaran untuk OPEX/perawatan, maupun juga menginvestasikan CAPEX yang besar di awal.Dalam ajang .NEXT 2018 yang digelar di New Orleans, Amerika Serikat, bulan Mei lalu Nutanix memperkenalkan tiga solusi terbaru ke platform Enterprise Cloud OS, yaitu Beam, Flow, dan Era.Beam merupakan tool untuk Multi-Cloud Governance untuk Cost dan Compliance yang bersifat self-service. Melalui Beam, pengguna dapat mengatur anggaran sistem dan melihat laporan lengkap serta prediksi bagi pembiayaan sistem antar layanan cloud publik dan privat yang digunakan.Selanjutnya, Flow merupakan pengatur lalu lintas jaringan yang bisa memonitor setiap aliran data aplikasi, dan policy/kebijakan di jaringan data, menetapkan mengubah dan mengoptimalkan policy jaringan, sampai dengan melakukan segmentasi perangkat/VM.Kemudian dengan solusi Era, manajemen database di data center dipermudah dengan fungsi Platform as a Service yakni operasional dilakukan cukup dengan one click.Era juga memungkinkan pengelola jaringan melakukan duplikasi, backup, hingga snapshot dan replika dari database di setiap waktu, sehingga bila ada perubahan, bisa dikembalikan ke titik waktu sebelumnya yang pernah direkam, meningkatkan fleksibilitas dan keamanan data.(MMI)